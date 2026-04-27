Συγκλονίζει η Ιωάννα Παλιοσπύρου με φωτογραφίες από την αποκατάστασή της: Χτίζω τον εαυτό μου ξανά

Φωτογραφίες από το ταξίδι της αποκατάστασής της μετά την επίθεση με βιτριόλι μοιράστηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, δηλώνοντας πως «χτίζει τον εαυτό της ξανά».

«Δεν είναι όμορφο, ούτε εύκολο. Αλλά είναι αληθινό. Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το δωμάτιο.. ξέρω ότι κάνω ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που θέλω. Χτίζω τον εαυτό μου ξανά. Αυτό που δεν φαίνεται στις φωτογραφίες… είναι η απόφαση να συνεχίζω. Κάθε φορά. Ακόμα κι όταν πονάει. Save το για τις μέρες που ξεχνάς πόσο δυνατή είσαι», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου είχε δεχτεί επίθεση στις 20 Μαΐου του 2020 την ώρα που πήγαινε στην εργασία της στην Καλλιθέα. Για την επίθεση συνελήφθη και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας η Έφη Κακαράντζουλα.

Ιωάννα Παλιοσπύρου

