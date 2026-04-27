“Είσαι μεγάλος σταρ αγάπη μου!”: Μουσική παράσταση αφιερωμένη στον Γ. Μαρίνο σήμερα στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Τα τραγούδια του Γιώργου Μαρίνου θα ερμηνεύσει ο Αλέξανδρος Τζοβάνι, σε μια μουσική παράσταση, με τίτλο: «Είσαι μεγάλος σταρ αγάπη μου!» που διοργανώνει το Σωματείο Φίλων Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 20.30 στην Αποθήκη Δ, στο Λιμάνι, με την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε ένας εμβληματικός Έλληνας showman, τραγουδιστής, ηθοποιός και διασκεδαστής, που συνδύαζε μοναδικά την υποκριτική, τη μίμηση, τη μουσική και το τραγούδι και αγαπήθηκε όσο λίγοι από το μεγάλο κοινό.

Ο Αλέξανδρος Τζοβάνι είναι μια πολυσχιδής καλλιτεχνική προσωπικότητα. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ποιητής. Σπούδασε τραγούδι στο Κονσερβατόριο Prayner της Βιέννης. Εμφανίστηκε σε σημαντικές σκηνές της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας, όπως το Μέγαρο Μουσικής της Στουτγκάρδης, της Θεσσαλονίκης, την Όπερα Μουσικής Δωματίου της Κολωνίας, την αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου της Βιέννης, το Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης κ.α., ερμηνεύοντας ρόλους του λυρικού ρεπερτορίου καθώς και πολλά σύγχρονα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Με τη δύναμη της ερμηνείας του και τη θεατρικότητα που την χαρακτηρίζει, ο Αλέξανδρος Τζοβάνι θα μας μεταφέρει στον μαγικό κόσμο του Γιώργου Μαρίνου που ταύτισε το όνομά του με το ζωντανό σόου, τη σάτιρα, τον αυτοσχεδιασμό και την ατμοσφαιρική νυχτερινή διασκέδαση.

Μουσική παράσταση: «Είσαι μεγάλος σταρ αγάπη μου!»

Συντελεστές:

Αλέξανδρος Τζοβάνι, ερμηνεία – επιμέλεια προγράμματος

Αλέξης Στενάκης, πιάνο – ενορχήστρωση

Ανδρέας Ζιάκας, κιθάρα

Γιώργος Αβραμίδης, Τρομπέτα

Τιμές εισιτηρίων: 15 € για τα μέλη του Σωματείου – 20 € για τα μη μέλη

Προπώληση εισιτήριων: στο τηλ. 6932794097 (10.00 – 14.00 και 17.30 – 20.00) και μέσω email: thessistorikokentro@gmail.com