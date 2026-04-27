MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο: Οδηγούσε με την όπισθεν μέσα σε τούνελ στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση επικράτησε σε σήραγγα της Εθνικής Οδού Πατρών–Πύργου, καθώς οδηγός καταγράφηκε να οδηγεί με την όπισθεν.

Όλα συνέβησαν στο ρεύμα προς Πύργο, σήμερα (27/04) νωρίς το πρωί και όπως δείχνει και το βίντεο του Alpha, ο οδηγός βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και οδηγεί με την όπισθεν.

Την ίδια ώρα, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, τα υπόλοιπα αυτοκίνητα διέρχονται κανονικά και επίσης με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός μπήκε κατά λάθος από έξοδο στο συγκεκριμένο ρεύμα και οδηγούσε για περίπου ενάμιση χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα. Μέσα στη σήραγγα και όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να βάλει όπισθεν και να πάει πάλι πίσω στην έξοδο από την οποία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

