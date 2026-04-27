Φάμελλος: Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης που θέτει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών

Στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η σημερινή διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα να θέσει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι απαράδεκτη. Και αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, αλλά και των Δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κουκουλωθεί, όσο και να το θέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μερίδα της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης. Γιατί μπροστά στην αναζήτηση της αλήθειας δεν πρέπει να μπαίνει κανένα εμπόδιο».

Γενικεύοντας υπογραμμίζει: «Οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».

