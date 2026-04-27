Handball: Εκτός των τελικών ο ΠΑΟΚ – “Πλήρωσε” το καταστροφικό πρώτο ημίχρονο και ηττήθηκε από την ΑΕΚ
Εκτός τελικών έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση απέναντι στην ΑΕΚ, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με 2-1 νίκες.
Ο “Δικέφαλος του Βορρά” πλήρωσε το καταστροφικό πρώτο ημίχρονο και μοιραία έχασε από την ΑΕΚ με σκορ 27-25 και έμεινε εκτός τελικών του Πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στα πρώτα λεπτά, παρουσιάζοντας αδυναμίες τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το προβάδισμα που απέκτησε η ΑΕΚ από νωρίς δημιούργησε σημαντική πίεση στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναγκάστηκε να κυνηγά το σκορ (18-10).
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του και επιχείρησε δυναμική επιστροφή στο παιχνίδι. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν αποδείχθηκε αρκετή για την ανατροπή, καθώς η ΑΕΚ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Μπάμπης Ανανιάδης, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε στις διαιτητικές αποφάσεις.
Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ διαμόρφωσε το 2-1 στη σειρά και εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον ΠΑΟΚ.
Πηγή: metrosport.gr
