Handball: Εκτός των τελικών ο ΠΑΟΚ – “Πλήρωσε” το καταστροφικό πρώτο ημίχρονο και ηττήθηκε από την ΑΕΚ

Εκτός τελικών έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση απέναντι στην ΑΕΚ, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με 2-1 νίκες.

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” πλήρωσε το καταστροφικό πρώτο ημίχρονο και μοιραία έχασε από την ΑΕΚ με σκορ 27-25 και έμεινε εκτός τελικών του Πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στα πρώτα λεπτά, παρουσιάζοντας αδυναμίες τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Το προβάδισμα που απέκτησε η ΑΕΚ από νωρίς δημιούργησε σημαντική πίεση στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναγκάστηκε να κυνηγά το σκορ (18-10).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του και επιχείρησε δυναμική επιστροφή στο παιχνίδι. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν αποδείχθηκε αρκετή για την ανατροπή, καθώς η ΑΕΚ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Μπάμπης Ανανιάδης, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε στις διαιτητικές αποφάσεις.

Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ διαμόρφωσε το 2-1 στη σειρά και εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον ΠΑΟΚ.

Πηγή: metrosport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ θα κοστίσει στους Έλληνες όσο πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί

EUROBANK 7 ώρες πριν

Eurobank: Προχωρά σε αγορά 1,528 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι €6,01 εκατ. στο πλαίσιο buyback

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Φωτιά στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Μαγνησίας

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Μαρέβα Μητσοτάκη: “Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον Ευαγγελισμό” – Το ευχαριστώ στους γιατρούς του ΕΣΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ραγδαίες εξελίξεις στην ΚΑΕ Ηρακλής: Παραιτήθηκε ο Τάσος Δίγκας από την προεδρία

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 27η Απριλίου