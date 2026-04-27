Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης αφήνει χυδαία υπονοούμενα για τους δικαστές, για να δείτε πώς πέφτουν οι μάσκες

Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις δηλώσεις του με τις οποίες ασκεί κριτική στη Δικαιοσύνη και στην απόφαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο υπουργός Υγείας εγκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επειδή ισχυρίστηκε «ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Εισαγγελεύς του ΑΠ κ. Τζαβέλας ελέγχεται από την Κυβέρνηση που τον διόρισε».

Ο κ. Γεωργιάδης θύμισε ότι με νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, από το 2024, οι ίδιοι οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς σε Ολομέλεια, ψηφίζουν σε μυστική διαδικασία ποιον επιθυμούν να προαχθεί στη θέση αυτή.

«Και ο κ. Τζαβέλας εξελέγη πρώτος σε ψήφους με διαφορά και μεταξύ των Δικαστών και μεταξύ των Εισαγγελέων. Η Κυβέρνηση απλά διόρισε αυτόν που οι ίδιοι επέλεξαν», τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι ο κ. Ανδρουλάκης «που μεταφέρει το προσωπικό του ζήτημα, όλη μέρα στην Δημόσια Σφαίρα με απολύτως τοξικό τρόπο, επιτίθεται και στον κ. Ζήση, τον προηγούμενο Εισαγγελέα που έκανε την αρχική πράξη Αρχειοθέτησης και τώρα στον νυν Εισαγγελέα που την έκρινε έγκυρη» και κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι άφησε εναντίον του δικαστή χυδαία υπονοούμενα.

Άδωνις Γεωργιάδης Νίκος Ανδρουλάκης

