Γιάννης Καλλιάνος: “Θα ξυπνήσουμε με χειμώνα την Πρωτομαγιά” – Έρχονται… χιονοπτώσεις στα ορεινά

Μια απότομη μετάβαση από το ανοιξιάτικο κλίμα σε συνθήκες που θυμίζουν έντονα χειμώνα περιμένει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, ενώ δεν αποκλείονται ακόμη και τοπικά χιόνια στα ορεινά.

Οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο καιρός την Πρωτομαγιά θα χαρακτηριστεί από αστάθεια και σημαντική υποχώρηση του υδραργύρου, ανατρέποντας τα σχέδια των εκδρομέων.

Ιδιαίτερη έμφαση στο χρονικό σημείο της μεταβολής έδωσε ο Γιάννης Καλλιάνος, εστιάζοντας στο πέρασμα από τη νύχτα της Πέμπτης προς το ξημέρωμα της Παρασκευής.

Ο ίδιος, μιλώντας στο “Live News”, περιέγραψε την κατάσταση με μια χαρακτηριστική φράση: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμωνιάτικες συνθήκες».

Η αστάθεια, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θα είναι παροδική, καθώς αναμένεται να διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όπως σημείωσε, «ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί», ενώ προειδοποίησε και για ισχυρούς ανέμους στα θαλάσσια τμήματα, κάνοντας λόγο για «γεμάτα 7 μποφόρ στο Αιγαίο».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

