Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “HIV-Ένα τέλος αιματωμένο” από σήμερα στο Θέατρο Σοφούλη

Η Θεατρική Ομάδα Νομικής ΑΠΘ παρουσιάζει το “HIV-Ένα τέλος αιματωμένο”, του Θανάση Τριαρίδη σε σκηνοθεσία Άκι Παππά τη Δευτέρα 27 Απριλίου, την Τετάρτη 29 Απριλίου, τη Δευτέρα 4 Μαΐου και την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8:30 μ.μ. στο Θέατρο Σοφούλη στη Θεσσαλονίκη.

Λίγα λόγια για το έργο

Ένας θεατρικός μονόλογος της Επίφανι Γκούντμαν, ενός μικρού κοριτσιού που γεννήθηκε στην Νιγηρία απήχθη και έγινε θύμα trafficking, βρέθηκε σεξουαλική σκλάβα στις πιάτσες της Ευρώπης και αυτοκτόνησε στην Αθήνα το 2013, δέκα μέρες μετά την προώθηση των προσωπικών της στοιχείων, καθώς και της φωτογραφίας της, στον τύπο για «να ενημερωθούν οι πελάτες της πως έχει AIDS…». Η Επίφανι Γκούντμαν είναι φανταστικό πρόσωπο. Η ιστορία της είναι αληθινή.

Σημείωμα του συγγραφέα:

Έγραψα το HIV στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας στις αρχές του 2017, υπό συνθήκες ιδιαίτςερης συναισθηματικής φόρτισης, και θέλοντας να μιλήσω για τα ανυπολόγιστα (σήμερα περισσότερα από 40) εκατομμύρια των γυναικών του καιρού μας που απάγονται για να καταλήξουν μέσω του trafficking σεξουαλικές σκλάβες. Για τη δική μου οπτική όλα αυτά δεν είναι τα εγκλήματα ενός ή εκατό αρχιδολοφόνων και των εφιαλτικών υπαλλήλων τους (εν προκειμένω: των διαφόρων μεγαλοσυμμοριών του trafficking)· είναι το έγκλημα όλων των κοινωνιών της Δύσης που αναδιέταξαν την καθημερινότητα των πολιτών τους, το παρόν και το μέλλον τους πάνω στη ρημαγμένη σάρκα των σκλαβωμένων γυναικών. Είναι το έγκλημα των προπατόρων μας και των συμπολιτών μας· και, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίμα των δολοφονημένων, ακρωτηριασμένων, βασανισμένων, κομματιασμένων, σκλαβωμένων γυναικών του trafficking, πέφτει πάνω σε εμάς και στα παιδιά μας. Με άλλα λόγια, πιστεύω πως είμαστε ένοχοι – εγγόνια ενόχων και γεννήτορες ενόχων. Και πως δεν υπάρχει κανένας “Θεός” για να διαχειριστούμε μαζί του, με συμφωνίες και διαθήκες, ετούτη την ενοχή.

Ποιοι είμαστε:

Η Θεατρική Ομάδα Νομικής ΑΠΘ ιδρύθηκε το 2022 από φοιτητές με κοινό πάθος για το θέατρο και την έκφραση. Από τότε έχει παρουσιάσει δύο παραγωγές σε ισάριθμες χρονιές, με τη στήριξη της Σχολής, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Συλλόγου Αποφοίτων, ανεβάζοντας τις παραστάσεις της στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου του ΚΘΒΕ. Η ομάδα αποτελείται εξ ολοκλήρου από φοιτητές της Νομικής Σχολής, οι οποίοι αναλαμβάνουν κάθε πτυχή της δημιουργίας: από τη σκηνοθεσία, τη δραματουργία και την υποκριτική, έως τη μουσική, την ενδυματολογία και τη σκηνογραφία. Με οδηγό το συλλογικό πνεύμα και τη βαθιά ανάγκη για καλλιτεχνική έκφραση, η ομάδα επιδιώκει να συνδυάσει τη νομική σκέψη με τη θεατρική πράξη, φωτίζοντας κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα μέσα από τη σκηνή.

Μετά την παράσταση τη Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Απριλίου θα ακολουθήσει συζήτηση με τον συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη με θέμα: “Πόσο κοντά μας ζει και πεθαίνει η Επίφανι Γκούντμαν;”

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συγγραφή Θεατρικού κειμένου: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Άκις Παπάς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σύλια Κοντογιάννη

Φωτισμοί: Ανέστης Ατακτίδης

Μουσική: Σαπουνόφουσκες

Ηθοποιοί: Βασιλική Ακριτίδου, Φίλιππος Γκόλιας, Μαριφύλλη Δόση, Χαρά Ζένιου, Μαριαλένα Λιμενοπούλου, Στέφανος Μάνου, Ευαγγελία Πράπα

Art Direction Οπτικού Υλικού: Λαμπρινή Σύψα

Info

Ημέρα: Δευτέρα 27 Απριλίου και Τέταρτη 29 Απριλίου, Δευτέρα 4 και 6 Τετάρτη Μαΐου

Ώρα: 20:30

Γενική Είσοδος: 10€

Κρατήσεις εισιτηρίων στο τηλέφωνο του θεάτρου 2310423925

Θέατρο Σοφούλη

Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310423925,

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΑΣΘ: Λεωφορείο 5

Από Δυτικά προς Ανατολικά: Στάση Βερβελίδη (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)

Από Ανατολικά προς Δυτικά: Στάση Ναυτικός Όμιλος (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό Τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)