Σημαντικές διακρίσεις για την Πειραιώς σε διεθνές και εθνικό επίπεδο για τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στις προμήθειες

Η Πειραιώς ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις που αναδεικνύουν τη στρατηγική της προσήλωση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συνεχή εξέλιξη της λειτουργίας των προμηθειών.Συγκεκριμένα:

– Σεδιεθνέςεπίπεδο, έλαβετηδιάκρισηHighlyCommended – UnitelLLC&AucklandCouncil, στοπλαίσιοτων Global Procurement & Supply Chain Awards.

– Στα ProcurementExcellenceAwards 2026, που διοργανώνονται από την BOUSSIASEvents, η Τράπεζα κατέγραψε ισχυρή παρουσία, κατακτώντας:

GOLD βραβείαστιςκατηγορίες Best Approach to Risk Mitigation και Best Use of A.I.

GOLD & PLATINUM στηνκατηγορία Best Use of Digital Technology.

SILVER βραβείαστιςκατηγορίες Best Collaborative Teamwork Project και Best Process Innovation Initiative.

Παράλληλα, προχώρησε σε διπλή πιστοποίηση ISO για το GroupProcurement, επιβεβαιώνοντας την υιοθέτηση υψηλών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών.

Οι επιτυχίες αυτές αναδεικνύουν τη συστηματική και ολιστική προσέγγιση που έχει αναπτύξει η Πειραιώς στη λειτουργία των προμηθειών, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα, την τεχνολογική καινοτομία και τη λειτουργική αποδοτικότητα στον πυρήνα των αποφάσεών της. Η διεθνής αναγνώριση στο πλαίσιο των GlobalProcurement&SupplyChainAwards – ενός από τους πλέον καταξιωμένους θεσμούς παγκοσμίως στον τομέα των προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας – επιβεβαιώνει την ευθυγράμμιση της Τράπεζας με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.



Μέσα από σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης προμηθευτών, αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και ενίσχυση της διαφάνειας και της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, το GroupProcurement της Πειραιώς λειτουργεί ως στρατηγικός εταίρος για τον οργανισμό. Συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία αξίας, στη βελτιστοποίηση του κόστους και στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα τον θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, το «OurCircularModel», που υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Marketing, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας αυτής. Μέσω της πρωτοβουλίας, πλεονάζοντες πόροι επαναξιοποιούνται και μετατρέπονται σε χρήσιμα αγαθά για σχολεία, νοσοκομεία και δήμους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση αποβλήτων και εκπομπών.

Η κα Άσπα Παπαδοπούλου, HeadofProcurement της Πειραιώς, δήλωσε:«Η αναγνώριση που λαμβάνουμε σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τις πιστοποιήσεις ποιότητας, επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση να εξελίσσουμε τη λειτουργία των προμηθειών με όρους βιωσιμότητας, καινοτομίας και αποδοτικότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας για την Τράπεζα και την κοινωνία, μέσα από σύγχρονες και υπεύθυνες πρακτικές».