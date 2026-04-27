Eurobank: Προχωρά σε αγορά 1,528 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι €6,01 εκατ. στο πλαίσιο buyback

Στην επαναγορά 1,528 εκατ. ιδίων μετοχών προχώρησε η Eurobank την περίοδο 20–24 Απριλίου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος, με συνολικό κόστος €6,01 εκατ.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 20.04.2026 – 24.04.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.528.806 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,9329 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €6.012.639,87.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

ΗμερομηνίαΠλήθοςΜετοχών  Αξία (€)ΜέσηΤιμή (€)Υψηλότερη Τιμή (€)  Χαμηλότερη Τιμή (€)  
20.04.2026312.8411.240.618,96 €3,9657 €4,0000 €3,9310 €
21.04.2026294.2881.167.615,55 €3,9676 €4,0000 €3,9300 €
22.04.2026303.6431.197.963,66 €3,9453 €3,9840 €3,9110 €
23.04.2026313.7971.223.244,07 €3,8982 €3,9800 €3,8510 €
24.04.2026304.2371.183.197,63 €3,8891 €3,9360 €3,8650 €
Σύνολο1.528.8066.012.639,873,9329  

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 31.803.298 Ίδιες Μετοχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 28 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται το 1ο Water Sci-Tech για τη βιώσιμη λειτουργία παρόχων πόσιμου νερού

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ο Πούτιν συναντά αύριο τον Αραγτσί: Θα ενημερωθεί για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μαρίλια Μητρούση: Με λένε ψωνάρα, το “ατάλαντη” είναι πιο light – Προσπαθώ να τους βάζω στη θέση τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Βαρδακαστάνης: Τα αποτελέσματα των εκλογών δε θα έχουν καμιά σχέση με τις δημοσκοπήσεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Αιμιλία Υψηλάντη: Δεν έχουμε καταφέρει να αγκαλιάσουμε τους μεγάλους και να συμφιλιωθούμε με την εικόνα τους