Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά θα αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους

Ο Ορφέας Αυγουστίδης αποτελεί έναν από τους πιο ταλαντούχους και low profile καλλιτέχνες της γενιάς του.

«Κληρονομώντας» την αγάπη του για την υποκριτική από τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη και τον πατέρα του Ντίνο Αυγουστίδη, ο ηθοποιός έχει χαράξει τη δική του πορεία, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει μία ευτυχισμένη οικογένεια με τη σύζυγό του, Γεωργία Κρασσά.

Πρόσφατο δημοσίευμα της “Real News” αναφέρει ότι το αγαπημένο ζευγάρι σε λίγο καιρό αναμένεται να αποκτήσει το δεύτερο παιδί του. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Γεωργία Κρασσά βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και ο Ορφέας Αυγουστίδης ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του το μωράκι τους.

Η γέννηση του δεύτερου παιδιού του γνωστού ηθοποιού και της συζύγου του αναμένεται να γίνει μέσα στο καλοκαίρι.

Σημειώνεται ότι ο Ορφέας Αυγουστίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2021, αποκτώντας έναν γιο με την εκλεκτή της καρδιάς του, Γεωργία Κρασσά, τον μικρό Αχιλλέα.