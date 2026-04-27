Συνάντηση της Έλενας Ράπτη με τον Νίκο Παπαϊωάννου για το "χάπι του βιασμού"

Στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δρομολογείται μια στοχευμένη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το λεγόμενο «χάπι του βιασμού», με στόχο την πρόληψη και την ενδυνάμωση των νέων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, αναπτύσσονται συνεργασίες με συναρμόδια Υπουργεία, ώστε τα μηνύματα της καμπάνιας να φτάσουν ουσιαστικά σε νέες και νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη πραγματοποίησε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας με τον Υφυπουργό, αρμόδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκο Παπαϊωάννου, με αντικείμενο τον σχεδιασμό κοινών δράσεων σε συνεργασία με τις Επιτροπές Ισότητας των πανεπιστημίων.

Οι δράσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν ενημερωτικό υλικό, παρεμβάσεις στους χώρους των ιδρυμάτων και συνεργασίες με ακαδημαϊκούς και φοιτητικούς φορείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση της φοιτητικής κοινότητας, ιδίως των νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι η γνώση αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης, επισημαίνοντας τη σημασία της ενημέρωσης για την αναγνώριση των κινδύνων, την προστασία του εαυτού και των γύρω μας, καθώς και την έγκαιρη αντίδραση.

Έλενα Ράπτη Νίκος Παπαϊωάννου

