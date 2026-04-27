Μαρινάκης για υποκλοπές: Επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων

Βέλη κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, επιμένοντας στη γραμμή του απόλυτου σεβασμού στη Δικαιοσύνη και στρέφοντας τα πυρά του απέναντι σε όσους, όπως είπε, επιλέγουν να αντιμετωπίζουν επιλεκτικά τις δικαστικές κρίσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν σχολίασε ούτε προηγούμενες δικαστικές κρίσεις και θα τηρήσει ακριβώς την ίδια στάση και τώρα, τονίζοντας πως οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να γίνονται σεβαστές στο σύνολό τους από το πολιτικό σύστημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι, όπως ανέφερε, πρόκειται για κρίσεις ανώτατων δικαστών που καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα, απορρίπτοντας εμμέσως τα σενάρια αμφισβήτησης της δικαστικής κρίσης.

Μάλιστα, σημείωσε με νόημα ότι ένας από τους ανώτατους δικαστές που συντάχθηκαν με τη συγκεκριμένη προσέγγιση δεν ήταν, όπως είπε, «διορισμένος από την κυβέρνηση», αλλά είχε προκύψει ως πρώτη επιλογή της ίδιας της δικαστικής διαδικασίας, επιχείρημα με το οποίο θέλησε να απαντήσει σε αιτιάσεις περί κυβερνητικής επιρροής.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνη» τη λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων ανάλογα με το αν εξυπηρετούν ή όχι πολιτικές επιδιώξεις. Όπως υποστήριξε, μια τέτοια στάση στρέφεται ευθέως κατά της διάκρισης των εξουσιών και υπονομεύει τη θεσμική λειτουργία της χώρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ειδικά στη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας ότι, παρά τις μεγάλες πολιτικές διαφορές, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δώσει αντίστοιχα δείγματα γραφής στο παρελθόν και δεν θα έπρεπε, όπως είπε, να μιμείται άλλες πολιτικές δυνάμεις.