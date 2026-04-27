Εξάρχεια: Άγρια επίθεση στον γιο του γνωστού ποινικολόγου Νίκου Ρουσσόπουλου – Τον χτύπησαν με σιδηρογροθιά στο κεφάλι

Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε ο γιος του γνωστού ποινικολόγου Νίκου Ρουσσόπουλου, καθώς έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στα Εξάρχεια με συνέπεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι.

Η επίθεση στον γιο του γνωστού ποινικολόγου στα Εξάρχεια έγινε τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής έξω από μεζεδοπωλείο, στην οδό Μεσολογγίου. Στη φωτογραφία ντοκουμέντο φαίνονται τα τραύματα στο κεφάλι του 20χρονου, ο οποίος είναι φοιτητής της Νομικής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, 12 άτομα με κράνη και κουκούλες, τον προσέγγισαν, λέγοντας του «εσύ δεν είσαι ο γιος του Ρουσσόπουλου;» και αμέσως άρχισαν να τον χτυπούν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν πολλαπλά χτυπήματα και να χρειαστεί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στο νοσοκομείο πήγαν αστυνομικοί για να πάρουν καταθέσεις, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Για την επίθεση έχει υποβληθεί μήνυση.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Ρουσσόπουλος στο Star, τα χτυπήματα θα μπορούσαν να είχαν αποβεί μοιραία για τον γιο του. Xτύπησαν τον 20χρονο στο κεφάλι με σιδηρογροθιά, μάλιστα για μικρό χρονικό διάστημα, έχασε τις αισθήσεις του.