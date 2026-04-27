Οι δικαστές του ΣτΕ καταδικάζουν την επίθεση αγνώστων στο Εφετείο Αθηνών

Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας με τη σειρά της καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρόσφατη βίαιη επίθεση και τις υλικές ζημιές που προξένησαν άγνωστοι στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Παράλληλα, οι δικαστές του ΣτΕ σε ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν ότι «το φρόνημα, η ευπρέπεια και η επαγγελματική ακεραιότητα του δικαστικού σώματος δεν κλονίζονται από εξωτερικές πιέσεις, εκβιασμούς ή βίαιες ενέργειες· η προσήλωση των δικαστικών λειτουργών στην αποστολή τους να απονέμουν δικαιοσύνη παραμένει ακλόνητη και απαρέγκλιτη».

Ακόμη, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ, επισημαίνουν «την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων υψηλού επιπέδου» γύρω από τα δικαστικά Μέγαρα. Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν ήδη εκδοθεί, τόσο από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών, όσο και από την Διοίκηση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ, έχει ως εξής:

«Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρόσφατη βίαιη επίθεση και τις εκτεταμένες καταστροφές που προξένησαν άγνωστοι στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Τέτοια απαράδεκτα και αποδοκιμαστέα περιστατικά συνιστούν όχι μόνον ωμή προσβολή της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου, αλλά και βαθύτατη προσβολή της ίδιας της έννοιας της Δικαιοσύνης ως δημοσίου αγαθού και κοινής βάσης της κοινωνικής συμβίωσης.

Οι δικαστές, διαχρονικώς και αταλάντευτα, έχουν επιδείξει αδιάλειπτη αφοσίωση στην υπεράσπιση του θεσμικού ρόλου τους και στην ανεξάρτητη εφαρμογή του νόμου. Το φρόνημα, η ευπρέπεια και η επαγγελματική ακεραιότητα του δικαστικού σώματος δεν κλονίζονται από εξωτερικές πιέσεις, εκβιασμούς ή βίαιες ενέργειες· η προσήλωση των δικαστικών λειτουργών στην αποστολή τους να απονέμουν δικαιοσύνη παραμένει ακλόνητη και απαρέγκλιτη.

Καλούμε τις αρμόδιες κρατικές αρχές να προβούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην πλήρη εξακρίβωση των περιστατικών, την ταχεία ταυτοποίηση και σύλληψη των υπαιτίων, καθώς και την παραπομπή τους ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, ζητούμε την άμεση αποκατάσταση των υλικών βλαβών και την ανάληψη όλων των απαραίτητων διοικητικών και τεχνικών πρωτοβουλιών για την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του Δικαστηρίου.

Τέλος, επισημαίνουμε την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων υψηλού επιπέδου: ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τα δικαστικά κτίρια, βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών, καθώς και συστηματική αξιολόγηση και αναβάθμιση των πρωτοκόλλων προστασίας των λειτουργών της Δικαιοσύνης. Η διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης της δικαστικής λειτουργίας και της φυσικής ασφάλειας των δικαστών αποτελεί κοινό δημοκρατικό καθήκον».