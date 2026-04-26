Ιράν: Ο Αραγτσί ξανά στο Πακιστάν με εντολή για νέες διαπραγματεύσεις

THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφτασε ξανά στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, αφού είχε προηγουμένως φύγει από το Ομάν, όπως μετέδωσε το IRNA.

Κατά την άφιξή του υπουργού εξωτερικών του Ιράν στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν στο Πακιστάν, τον υποδέχτηκαν ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Νάκβι και ο πρέσβης του Ιράν στη χώρα Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αραγτσί πρόκειται να έχει νέες συναντήσεις με Πακιστανούς αξιωματούχους, καθώς έχει εντολή από την Τεχεράνη να συνεχίσει τις επαφές στην περιοχή.

Νωρίτερα, το CNN ανέφερε ότι ο Ιρανός υπουργός είχε φύγει από τη Μουσκάτ και κατευθυνόταν προς το Πακιστάν. Μετά από μια σύντομη στάση εκεί, αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Μόσχα.

Παράλληλα, πηγή ανέφερε ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος του απογειώθηκε και από την Τεχεράνη και αναμενόταν να προσγειωθεί σύντομα στην ίδια αεροπορική βάση.

