Άρης: Επέστρεψε στην Α1 μπάσκετ γυναικών

O Άρης πανηγυρίζει την επιστροφή του στην Α1 Γυναικών, καθώς κέρδισε και στην Καβάλα τους Πάνθηρες (56-66), έκανε το 4-0 στους τελικούς του Β΄ Ομίλου της Α2 Γυναικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητος, εξασφαλίζοντας την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία.

Στο πρώτο δεκάλεπτο μπήκε δυναμικά και προσπάθησε με το… καλημέρα να ξεφύγει στο σκορ. Προηγήθηκε με 13-19, οι Πάνθηρες Καβάλας πίεσαν και προσπάθησαν να “μαζέψουν” την διαφορά (21-26), αλλά ο Άρης βρήκε λύσεις (24-35). Το ημίχρονο τελείωσε με 29-37.

Στην τρίτη περίοδο οι κιτρινόμαυρες συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι, στέλνοντας τη διαφορά στο +14 (43-57) στο 30′, βάζοντας τις βάσεις για το “διπλό” και το τελικό 56-66. Για τους Πάνθηρες η Μπάουμαν είχε 17 πόντους και για τον Αρη η Νάστου 17 και η Ιγγλέζου 14.

Συγχαρητήρια για την άνοδο της γυναικείας ομάδας έστειλε και η ΚΑΕ Άρης Betsson.