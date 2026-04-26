Άρης: Επέστρεψε στην Α1 μπάσκετ γυναικών

Facebook/ ΚΑΕ Άρης
THESTIVAL TEAM

O Άρης πανηγυρίζει την επιστροφή του στην Α1 Γυναικών, καθώς κέρδισε και στην Καβάλα τους Πάνθηρες (56-66), έκανε το 4-0 στους τελικούς του Β΄ Ομίλου της Α2 Γυναικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητος, εξασφαλίζοντας την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία.

Στο πρώτο δεκάλεπτο μπήκε δυναμικά και προσπάθησε με το… καλημέρα να ξεφύγει στο σκορ. Προηγήθηκε με 13-19, οι Πάνθηρες Καβάλας πίεσαν και προσπάθησαν να “μαζέψουν” την διαφορά (21-26), αλλά ο Άρης βρήκε λύσεις (24-35). Το ημίχρονο τελείωσε με 29-37.

Στην τρίτη περίοδο οι κιτρινόμαυρες συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι, στέλνοντας τη διαφορά στο +14 (43-57) στο 30′, βάζοντας τις βάσεις για το “διπλό” και το τελικό 56-66. Για τους Πάνθηρες η Μπάουμαν είχε 17 πόντους και για τον Αρη η Νάστου 17 και η Ιγγλέζου 14.

Συγχαρητήρια για την άνοδο της γυναικείας ομάδας έστειλε και η ΚΑΕ Άρης Betsson.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Pasillo από τους παίκτες του ΟΦΗ σε αυτούς του ΠΑΟΚ – Αποδοκιμασίες από τους φίλους του Δικεφάλου – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Νατάσσα Μποφίλιου: Οι ιδέες μου είναι τόσο μεγαλύτερες από εμένα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ο Εμανουέλ Μακρόν γνώρισε τον Πίνατ – Φωτογραφίες από τα χάδια και τα παιχνίδια με τον σκύλο του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη νεαρός που έκανε βόλτες με κλεμμένη μηχανή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με ρεκόρ συμμετοχών έρχεται σήμερα ο επετειακός 20ός Διεθνής Μαραθώνιος “Μέγας Αλέξανδρος”

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Μάγδα Τσέγκου: Καλό είναι στην τηλεόραση να κατεβείτε από τα καλάμια, να σεβαστείτε τον κόσμο