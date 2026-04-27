Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών σε ιδιωτική αποθήκη – Ο ιδιοκτήτης τους φώναζε μέσω εφαρμογής

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Βόλβη Θεσσαλονίκης, όταν διαρρήκτες εισέβαλαν μέρα μεσημέρι σε ιδιωτική κατοικία, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιοκτήτη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιφραγμένο ιδιωτικό χώρο, όπου οι δράστες κατάφεραν να μπουν στην αυλή του σπιτιού χωρίς να γίνουν άμεσα αντιληπτοί.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν σε αποθήκη που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας και παραβίασαν όλα τα λουκέτα για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό της. Όπως καταγράφεται και στο βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ertnews, η διάρρηξη έγινε υπό το φως της ημέρας, γεγονός που καταδεικνύει το θράσος των δραστών.

Ο ιδιοκτήτης εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός σπιτιού, όταν έλαβε ειδοποίηση στο κινητό του μέσω της εφαρμογής του συστήματος ασφαλείας ότι υπήρχε κίνηση εντός της περιουσίας του. Αμέσως συνδέθηκε με τις κάμερες και παρακολούθησε σε ζωντανή μετάδοση τους διαρρήκτες την ώρα που δρούσαν.

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας που παρέχει η εφαρμογή, απευθύνθηκε στους εισβολείς φωνάζοντάς τους: «Τι κάνετε εκεί;». Η αντίδραση ήταν άμεση. Οι δράστες πανικοβλήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας άρον άρον τον χώρο.

Ωστόσο, πριν διαφύγουν, πρόλαβαν να αφαιρέσουν μηχανήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η λεία τους ανέρχεται σε περίπου 1.500 έως 1.600 ευρώ, ενώ σημαντικές είναι και οι ζημιές που προκάλεσαν από την παραβίαση της αποθήκης.

Το βιντεοληπτικό υλικό έχει ήδη παραδοθεί στις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των δραστών και έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Μάλιστα, στο βίντεο διακρίνεται ξεκάθαρα η στιγμή που αντιλαμβάνονται ότι ο ιδιοκτήτης τους παρακολουθεί και τους μιλά, καθώς αμέσως εγκαταλείπουν το σημείο τρέχοντας προς το όχημά τους για να διαφύγουν.