ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το πουλόβερ “ξηλώνεται” σε όλα τα επίπεδα

Στην καταδίκη του «γαλάζιου τρολ Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο ‘Georgy Zhukov’», αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι «αποκαλύπτει αυτό που εδώ και καιρό γνωρίζει η ελληνική κοινωνία: ότι πίσω από την οργανωμένη τοξικότητα και τη συκοφαντία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπάρχουν ‘ανώνυμοι χρήστες’, αλλά μηχανισμοί πολιτικής καθοδήγησης και προπαγάνδας».

Ακολούθως εξηγεί: «Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Πρόκειται για ένα σύστημα παραγωγής λάσπης, επιθέσεων και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, που λειτουργεί για να υπηρετεί την κυβερνητική γραμμή και να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και κάθε φωνή κριτικής.

Η καταδίκη αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία, αφού ο Θεοδόσης Μούγιος ήταν στην ομάδα εργαζομένων της Blueskies, της περίφημης ‘Ομάδας Αλήθειας’ για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ζητήσει από τη δικαιοσύνη να διερευνηθούν τυχόν τριγωνικές συναλλαγές. Ο Θεοδόσης Μούγιος εμφανίζεται και συνεργάτης του Θοδωρή Λιβάνιου, που ενισχύει τον ισχυρισμό του αμαρτωλού τριγώνου».

Κλείνοντας σημειώνει με ειρωνικό τρόπο: «Όσο κι αν προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από λογαριασμούς και ψευδώνυμα, η αλήθεια αποκαλύπτεται. Αναμένουμε με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας. Και της ‘Ομάδας Αλήθειας’»…