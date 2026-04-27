Δήμος Θεσσαλονίκης: Νέα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού: Zumba, μαθήματα χορού και Tai Chi σε επιλεγμένους χώρους

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Αθλητισμού και η Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, ανακοινώνουν την έναρξη νέων τμημάτων άσκησης και χορού για δημότες κάθε ηλικίας, με στόχο την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας, της ευεξίας και της συμμετοχής στην καθημερινή κίνηση.

Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται:

Μαθήματα Zumba καθώς και εκμάθηση παραδοσιακών και σύγχρονων χορών (ζεϊμπέκικο, χασάπικο, λάτιν και τάνγκο) στις Αίθουσες Μ. Αναγνωστάκης και Νερού στο Δημαρχείο.

Μαθήματα Tai Chi για άτομα ηλικιών 60+ καθώς και ξεχωριστό τμήμα για γονείς και παιδιά, σε υπαίθριους χώρους: στον Κήπο του Ήχου (Παραλία) και στο Πάρκο Ξαρχάκου.

Οι δράσεις απευθύνονται σε όλους τους δημότες, ανεξαρτήτως εμπειρίας, και προσφέρουν οργανωμένη, ασφαλή και ευχάριστη άσκηση σε προσβάσιμους δημοτικούς χώρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις αθλητικές δραστηριότητες της πόλης.



Πληροφορίες – Εγγραφές:

231331 – 7663 Μπλέκα Ευφημία

231331 –7695 Γκουντούλας Νικόλαος

231331 – 7647 Γουλή Παναγιώτα



Απαραίτητη προϋπόθεση: Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής (θα συμπληρώνεται εκεί).

