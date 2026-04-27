Κεφαλονιά: Ασυνείδητοι πυροβόλησαν άλογο – Υπέκυψε στα τραύματα του

Τον θανάσιμο τραυματισμό ενός αλόγου από κυνηγετικό όπλο, στην περιοχή Μαυράτα της Κεφαλονιάς, κατήγγειλε το φιλοζωικό σωματείο «Αδέσποτα Εν Δράσει», το οποίο κοινοποίησε και φωτογραφίες του τραυματισμένου ζώου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, το τραυματισμένο με σκάγια άλογο, εντόπισε ένας κάτοικος των Μαυράτων Κεφαλονιάς. Ενημέρωσε τη φιλοζωική, η οποία με τη σειρά της δημοσιοποίησε το περιστατικό και ζήτησε την παρέμβαση των αρμοδίων, προκειμένου να παρασχεθεί, άμεσα, κτηνιατρική φροντίδα στο ζώο.

Με ανακοίνωσή της η φιλοζωική «Αδέσποτα Εν Δράσει» καρταγγέλει ότι αν και η πληροφορία για το τραυματισμένο άλογο διαβιβάστηκε άμεσα στις αρμόδιες αρχές, “μαζί με ακριβή τοποθεσία και φωτογραφικό υλικό, προκειμένου να υπάρξει επείγουσα κινητοποίηση και παροχή κτηνιατρικής φροντίδας. Δυστυχώς, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού και την έγκαιρη ενημέρωση, δεν υπήρξε η απαιτούμενη άμεση παρέμβαση”.

Το ζώο, σύμφωνα με την καταγγελία, παρέμεινε για ώρες αβοήθητο και τελικά κατέληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

“Η εξέλιξη αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων, επισημαίνει η φιλοζωική η οποία ζητά: “την άμεση διερεύνηση του περιστατικού πυροβολισμού, την ταυτοποίηση και απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους, την ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα, τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών που προκύπτουν από την καθυστέρηση στην παρέμβαση. Το περιστατικό κοινοποιείται και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης λόγω της σοβαρότητάς του και της ανάγκης ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.”

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άλογο δεν ήταν δεσποζόμενο, αλλά ήταν από εκείνα που κυκλοφορούν και αναπαράγονται ελεύθερα σε ημιάγρια κατάσταση στον Αίνο.

Για το συμβάν έχει ενημερωθεί η Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς και διεξάγει έρευνες, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να διαλευκανθεί η υπόθεση.

