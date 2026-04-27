Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε υπάλληλο καταστήματος για πώληση καπνικών σε ανήλικο

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες χθες (26-04-2026), σε περιοχές της Πολίχνης και της Ευκαρπίας, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 115 ανήλικοι και 5 καταστήματα, ενώ συνελήφθη 24χρονος ημεδαπός υπάλληλος ενός εκ των προαναφερόμενων καταστημάτων, διότι πούλησε καπνικό προϊόν σε ανήλικο.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.