Γιατί “κλέβουν” τα κοντέρ στα αυτοκίνητα – Ποια είναι η πραγματική ταχύτητα

Παρά το γεγονός ότι τα κοντέρ στα αυτοκίνητα έχουν σχεδιαστεί με στόχο να γνωρίζουν οι οδηγοί την ακριβή ταχύτητα τους, τις περισσότερες φορές η ένδειξη δε συνάδει με τη πραγματικότητα.

Το ταχύμετρο συνιστά ένα από τα σημαντικότερα όργανα σε όλα τα οχήματα, καθώς ενημερώνει ανά πάσα ώρα τον οδηγό για τη στιγμιαία ταχύτητα κίνησης, προφυλάσσοντάς τον από το να υπερβεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Μάλιστα από τις 7 Ιουλίου του 2024 το σύστημα ευφυούς υποβοήθησης ταχύτητας (ISA) έγινε υποχρεωτικό για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρώπη, επιτρέποντας στον οδηγό να γνωρίζει πότε κινείται εντός ή εκτός των νόμιμων ορίων άλλα και να έχει πάντα στο μυαλό του την ταχύτητα με την οποία κινείται.

Παρόλο λοιπόν που στην καθημερινή οδήγηση οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε τα οδόμετρα αυθεντεία, η αλήθεια είναι ότι από μηχανολογικής και επιστημονικής άποψης τα κοντέρ τείνουν να «λένε ψέματα».

Και αυτό γιατί, σε αντίθεση με όσα πιστεύουν αρκετοί οδηγοί, τα κοντέρ δεν μετρούν την πραγματική ταχύτητα μετακίνησης από το σημείο Α στο σημείο Β, αλλά υπολογίζουν την ταχύτητα βάσει της περιστροφής των τροχών.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το σύστημα μέτρησης ταχύτητας μετρά πόσο γρήγορα περιστρέφονται οι τροχοί κατά την κίνηση και έπειτα μεταφράζει αυτή την πληροφορία σε χιλιόμετρα ανά ώρα.

Ωστόσο, η μέτρηση δεν είναι πάντα ακριβής καθώς η τελική ένδειξη επηρεάζεται από διαφόρους παράγοντες όπως οι διαστάσεις των τροχών, η φθορά των ελαστικών, αλλά και η πίεσή τους.

Έχοντας ως δεδομένο πως τα αυτοκίνητα κατά την παραγωγική διαδικασία αναπτύσσονται και δοκιμάζονται αρχικά σε ιδανικές, σχεδόν εργαστηριακές συνθήκες, ακόμη και μικρές αποκλίσεις που προκύπτουν από τη φυσική χρήση σε αυτά τα στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα τον κανονισμό ECE R39, το κοντέρ δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εμφανίζει ταχύτητα μικρότερη από την πραγματική.

Ουσιαστικά, αυτό λειτουργεί σαν μια οδηγία ασφαλείας, καθώς μια τέτοια απόκλιση θα μπορούσε να κάνει τον οδηγό να προχωρήσει άθελά του σε παραβάσεις ή και να εμπλακεί επικίνδυνες καταστάσεις, κινούμενος με υψηλότερη ταχύτητα από ότι αρχικά σκόπευε.

Για να αντισταθμίσει όμως την πραγματική ανάγκη που προκύπτει για την περίπτωση ανακρίβειας, η νομοθεσία επιτρέπει μια ελεγχόμενη απόκλιση προς τα πάνω.

Ειδικότερα, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, το ανώτατο όριο που μπορεί να εμφανίζει ένα κοντέρ είναι έως το 110% της πραγματικής ταχύτητας συν 4 χλμ./ώρα. Έτσι, αν ένα όχημα κινείται με 100 χλμ./ώρα, το κοντέρ μπορεί νόμιμα να δείχνει έως και 114 χλμ./ώρα.

Η πρακτική αυτή λειτουργεί και σε πολλά σενάρια υπέρ του οδηγού, καθώς μειώνει τον κίνδυνο καταγραφής παράβασης από ραντάρ ταχύτητας, τα οποία μετρούν την πραγματική ταχύτητα του οχήματος και όχι αυτή που αναγράφεται στο κοντέρ.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ούτε οι ενδείξεις ταχύτητας από εφαρμογές πλοήγησης είναι απολύτως ακριβείς. Οι εφαρμογές αυτές βασίζονται στη γεωεντόπιση (GPS), υπολογίζοντας τη θέση του οχήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα και εξάγοντας την ταχύτητα από τη μεταβολή της θέσης.

Σε διαδρομές με στροφές, η υπολογιζόμενη απόσταση είναι συχνά μικρότερη από την πραγματική, με αποτέλεσμα η εμφανιζόμενη ταχύτητα να ενδέχεται να υπολείπεται σημαντικά της πραγματικής.

