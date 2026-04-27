MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Διακοπή στη δίκη για τους τρεις 20χρονους για την δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε διακοπή οδηγήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των τριών 20χρονων που συνελήφθησαν μαζί με τον δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο. Το 5ο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης και όρισε νέα δικάσιμο για τις 20 Μαΐου.

Στο εδώλιο του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών έχουν παραπεμφθεί οι τρεις 20χρονοι κατηγορούμενοι με την κατηγορία της υπόθαλψης, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά το έγκλημα συναντήθηκαν με τον καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος τους είπε ότι μαχαίρωσε τον 27χρονο.

Μέσα στη δικαστική αίθουσα ήταν παρόντες και κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, η κοπέλα του καθ’ ομολογίαν δράστη, η οποία έκλαιγε συνεχώς, αλλά και οι άλλοι δύο νεαροί κατηγορούμενοι. Κατά την ακροαματική διαδικασία παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε ο πατέρας του 27χρονου θύματος, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ..

Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, από την υπεράσπιση ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων, με την εισαγγελέα να ζητεί να απορριφθεί το αίτημα και να υπάρξει πρόοδος στη δίκη.

Χαρακτηριστικά η εισαγγελέας της έδρας ανέφερε: «Πρέπει να τα γνωστοποιεί τα κωλύματά του ο συνήγορος, εφόσον ζήτησε τριήμερο. Να απορριφθεί το αίτημα». Από το δικαστήριο το αίτημα αναβολής απορρίφθηκε, όμως, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κώλυμα της υπεράσπισης, το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της δίκης για τις 20 Μαΐου 2026.

Η υπεράσπιση προέβαλε νέα κωλύματα για την καινούργια ημερομηνία, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του θύματος, ο οποίος απευθυνόμενος στο δικαστήριο είπε ότι «υπάρχει ανθρωποκτονία ενός παιδιού», με τον πρόεδρο όμως να εμμένει στην απόφαση η δίκη να συνεχιστεί στις 20 Μαΐου.

Τέλος, για αύριο έχει προγραμματιστεί η απολογία του καθ’ ομολογίαν δράστη στο Ναυτοδικείο.

Πηγή: protothema.gr

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

