MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Flyover: Σε ισχύ νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης τίθενται σε εφαρμογή με την ολοκλήρωση του κλάδου ανόδου της γέφυρας Πανοράματος.

Ειδικότερα, αύριο Τρίτη 28/04/2026 και από ώρα 10:00, κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθούν νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της άνω διάβασης του ανισόπεδου κόμβου της Πυλαίας (αερογέφυρα οδού Τζ. Κένεντυ).

Η κίνηση των οχημάτων, πλέον, θα διεξάγεται επί της νεοανεγερθείσας γέφυρας. Παρακαλούμε τους οδηγούς να ακολουθούν με προσοχή την σήμανση που θα εγκατασταθεί.

Ζητούμε την κατανόησή τους για την προσωρινή όχληση και παρακαλούμε για την προσοχή τους και την τήρηση των ορίων ταχύτητας.

Flyover Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Περιφερειακός Θεσσαλονίκης

Περισσοτερες Ειδησεις

