Flyover: Σε ισχύ νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης τίθενται σε εφαρμογή με την ολοκλήρωση του κλάδου ανόδου της γέφυρας Πανοράματος.
Ειδικότερα, αύριο Τρίτη 28/04/2026 και από ώρα 10:00, κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθούν νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της άνω διάβασης του ανισόπεδου κόμβου της Πυλαίας (αερογέφυρα οδού Τζ. Κένεντυ).
Η κίνηση των οχημάτων, πλέον, θα διεξάγεται επί της νεοανεγερθείσας γέφυρας. Παρακαλούμε τους οδηγούς να ακολουθούν με προσοχή την σήμανση που θα εγκατασταθεί.
Ζητούμε την κατανόησή τους για την προσωρινή όχληση και παρακαλούμε για την προσοχή τους και την τήρηση των ορίων ταχύτητας.
- Πτολεμαΐδα: 38χρονος μπήκε στο σπίτι 85χρονης προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ και της πήρε 20.000 ευρώ σε μαξιλαροθήκη
- Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Η δικαστική εξουσία στήνει πέπλο προστασίας στο Μαξίμου
- Μαρινάκης για υποκλοπές: Επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων