Συναγερμός στην Πολεμική Αεροπορία: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου στην Κρήτη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (27/04) στην Πολεμική Αεροπορία, όταν ελικόπτερο χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση μεταξύ των περιοχών Μαθιάς και Αμαριανού του δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, ωστόσο όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από τη Μονάδα στο Καστέλι, εκτελώντας προγραμματισμένη πτήση συντήρησης και εκπαίδευσης.

Εξετάζεται από τους αρμόδιους αν το ελικόπτερο θα επισκευαστεί επί τόπου ή θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για αποκατάσταση της βλάβης.