Θεσσαλονίκη: Καθάρισαν τις μουτζούρες που έκαναν βάνδαλοι στην προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη – Δείτε φωτο

Αποκαταστάθηκε η προτομή του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται πως χθες τα ξημερώματα η προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη βρέθηκε στο στόχαστρο βανδάλων, οι οποίοι τη μουτζούρωσαν με σπρέι.

Σήμερα η προτομή έχει καθαριστεί από τις μουτζούρες. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, αναφερόμενος στον βανδαλισμό της προτομής, είχε τονίσει πως “αυτές οι ακραίες και άρρωστες μειοψηφίες πρέπει με τη συμβολή όλων να εξαφανιστούν από την πόλη της Θεσσαλονίκης”.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής στο πάρκο μεταξύ των οδών Εθνικής Αμύνης και Καμβουνίων, στο κέντρο της πόλης, έγιναν στις 27 Οκτωβρίου του 2025.