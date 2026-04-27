MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Καθάρισαν τις μουτζούρες που έκαναν βάνδαλοι στην προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Αποκαταστάθηκε η προτομή του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται πως χθες τα ξημερώματα η προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη βρέθηκε στο στόχαστρο βανδάλων, οι οποίοι τη μουτζούρωσαν με σπρέι.

Σήμερα η προτομή έχει καθαριστεί από τις μουτζούρες. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, αναφερόμενος στον βανδαλισμό της προτομής, είχε τονίσει πως “αυτές οι ακραίες και άρρωστες μειοψηφίες πρέπει με τη συμβολή όλων να εξαφανιστούν από την πόλη της Θεσσαλονίκης”.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής στο πάρκο μεταξύ των οδών Εθνικής Αμύνης και Καμβουνίων, στο κέντρο της πόλης, έγιναν στις 27 Οκτωβρίου του 2025.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

