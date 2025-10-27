Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη – Συγκλόνισε ο πατέρας του

Σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη,της οικογένειας Λυγγερίδη και πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας τα αποκαλυπτήρια της προτομής στη μνήμη του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας τον Δεκέμβριο του 2023 αφού χτυπήθηκε το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου από ναυτική φωτοβολίδα έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη και ενώ ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας βόλεϊ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Η προτομή έχει τοποθετηθεί μετά από έγκριση του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πάρκο μεταξύ των οδών Εθνικής Αμύνης και Καμβουνίων, στο πάρκο που φέρει ήδη το όνομα του δολοφονηθέντος αστυνομικού και αποτελεί δωρεά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Τραγικές φιγούρες στη συγκινητική τελετή ήταν οι χαροκαμένοι γονείς του, Αθανάσιος και Ευγενία αλλά και η σύντροφος του αδικοχαμένου αστυνομικού, οι οποίοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Παρόντες ήταν και οι συνάδελφοί του αστυνομικοί της διμοιρίας του Γιώργου Λυγγερίδη που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ.

Συγκλόνισε ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη

Μετά τα αποκαλυπτήρια της προτομής ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη, Αθανάσιος Λυγγερίδης, μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον αδικοχαμένο γιο του ενώ ξέσπασε κατά των «γνωστών – αγνώστων».

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μια ένδειξη πίστης και ευγνωμοσύνης για αυτό το παλικάρι και για όλα τα παλικάρια που στέκονται εκεί έξω με κίνδυνο της ζωής τους. Και δεν είναι υπερβολή γιατί αποδείχθηκε ότι είναι με τον γιο μου. Ο γιος μου υπηρέτησε αυτό το σώμα γιατί το ήθελε και ήταν πολύ περήφανος και τώρα είμαι και εγώ ακόμη πιο περήφανος για τον ήρωα αυτής της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε με έμφαση ότι «Είμαι περήφανος γιατί είμαι πατέρας του Γιώργου ήμουν περήφανος από την μέρα που γεννήθηκε μέχρις και σήμερα έδειξε τη σημαίνει αυταπάρνηση παλικαριά».

Συνέχισε λέγοντας πως τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν τα πραγματικά πρότυπα των ηρώων ενώ ξέσπασε κατά των «γνωστών- αγνώστων».

«Αυτά τα παιδιά όλα έχουν να αντιμετωπίσουν κινδύνους και εχθρούς που δυστυχώς δεν τους γνωρίζουμε. Ο στρατός έχει να αντιμετωπίσει εχθρούς που τους γνωρίζει. Δυστυχώς υπάρχουν εχθροί και μέσα στα σύνορά μας. Αυτοί οι λίγοι κάποια στιγμή πρέπει να έχουν και ονοματεπώνυμο. Τι θα πει γνωστοί- άγνωστοι; Υπάρχει αυτό; Όχι δεν υπάρχει», τόνισε και είπε πως πρέπει να τελειώνει η κατάσταση αυτή αν «θέλουμε να παραδώσουμε στις νέες γενιές μια καλύτερη κοινωνία».

Αναφερόμενος στην έναρξη της δίκης για την εγκληματική οργάνωση στη δράση της οποίας εντάσσεται και η δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη ο πατέρας του τόνισε πως είναι μια δίκη που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία και όλη την ελληνική αστυνομία, «αφού ο γιος μου σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος και προσπαθούσε να τηρήσει τον νόμο».

Οι ομιλίες στην εκδήλωση

Στην ομιλία του στο περιθώριο της εκδήλωση ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε αναφερόμενος στον Γιώργο Λυγγερίδη πως «ήταν και παραμένει ένας καθημερινός ήρωας της διπλανής πόρτας» και πως το παράδειγμα του φώτισε την Ελληνική Αστυνομία.

«Αποχαιρετώ και σκύβω με σεβασμό το κεφάλι μπροστά στον δικό μας Γιώργο Λυγγερίδη», είπε ο κ. Κακλαμάνης ενώ έκλεισε την ομιλία του φωνάζοντας «Γιώργος Λυγγερίδης αθάνατος».

Την κυβέρνηση και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του υπουργείου, αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. εν αποστρατεία, Παναγιώτης Στάθης. Μιλώντας στην εκδήλωση ανέφερε πως «δεν υπάρχει κάτι πιο τραγικό για το υπουργείο από την απώλεια ενός αστυνόμου. είναι μια είδηση που ευχόμαστε να μην έρθει ποτέ».

Αναφέρθηκε στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί για την εκτέλεση του καθήκοντος και να υπερασπίσουν τον όρκο που έχουν δώσει ενώ για τον Γιώργο Λυγγερίδη είπε πως «είναι ένας πραγματικός Έλληνας ήρωας» ενώ αναφερόμενος στην απώλεια του τόνισε πως «είναι σπαρακτικό για όλους και κυρίως για την οικογένεια του».

«Η προτομή του Ήρωα Ανθυπαστυνόμου Γιώργου Λυγγερίδη θα στέκει εδώ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, για να θυμίζει σε όλους το τι σημαίνει στην πράξη γενναιότητα, αυταπάρνηση, αφοσίωση, σεβασμός, πίστη και προσήλωση σε αρχές, ιδανικά και αξίες», υπογράμμισε από πλευράς του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης ενώ πρόσθεσε πως «η προτομή να γίνει σύμβολο πως οι αστυνομικοί δεν είναι αναλώσιμοι».

Για τον Γιώργο Λυγγερίδη είπε πως «τίμησε επάξια τη στολή του και τον όρκο του» ενώ τόνισε πως «η μόνη πραγματική δικαίωση για τον Γιώργο η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων».

«Σάκη, Ευγενία υποκλινόμαστε με σεβασμό», είπε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Αγγελούδης απευθυνόμενος στους γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού.

Από πλευράς του ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης αναφέρθηκε στην απόφαση να τοποθετηθεί η προτομή σε ένα σημείο που συχνά ξεσπούν επεισόδια λέγοντας πως «θέλαμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε αυτούς με τις κουκούλες που σπάνε, καίνε, δολοφονούν». Χαρακτήρισε ήρωα τον Γιώργο Λυγγερίδη ενώ τόνισε πως «και 100 φορές να βανδαλιστεί η προτομή, 101 θα την αποκαταστήσουμε».

Στις δραματικές στιγμές που έζησε το βράδυ που τραυματίστηκε ο Γιώργος Λυγγερίδης αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, Δημοσθένης Πάκος. Υπογράμμισε επίσης πως θα πρέπει να υπάρξει δικαίωση της μνήμης του δολοφονηθέντος αστυνομικού με την τιμωρία όλων εκείνων που ευθύνονται για τον θάνατό του.

Για εγκληματική ενέργεια σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Λυγγερίδη, έκανε λόγο ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτρης Μάλλιος ενώ συνεχάρη τους αστυνομικούς που χειρίστηκαν προανακριτικά την υπόθεση με συνέπεια τον εντοπισμό των δραστών ενώ τόνισε πως η Ελληνική Αστυνομία θα βρίσκεται για πάντα στο πλευρό της οικογένειας.

Στην έναρξη της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Γιώργου Λυγγερίδη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έπειτα όλοι οι παρευρισκόμενοι φώναξαν «Αθάνατος».