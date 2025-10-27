Θεσσαλονίκη: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια της προτομής του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του δολοφονηθέντος εν ώρα καθήκοντος αστυνομικού Γεωργίου Λυγγερίδη θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου στις 17.30 στη Θεσσαλονίκη.

Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν στο πάρκο «Γεωργίου Λυγγερίδη», μεταξύ των οδών Καμβουνίων & Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Το πρόγραμμα τελετής:

17:15 Προσέλευση προσκεκλημένων

17:25 Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων

17.30 Έναρξη τελετής – Προσφωνήσεις επισήμων προσκεκλημένων

17:40 Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του πεσόντος Αστυνομικού εν ώρα καθήκοντος Γεωργίου Λυγγερίδη

17:50 Ομιλία Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρου ΤΣΑΪΡΙΔΗ

18:00 Ομιλία Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κ. Δημοσθένη ΠΑΚΟΥ

18.10 Χαιρετισμοί Επίσημων Προσκεκλημένων

18:40 Αποκαλυπτήρια μνημείου

18:50 Ομιλία κ. Αθανασίου Λυγγερίδη

19.00 Κατάθεση στεφάνων – Τήρηση ενός λεπτού σιγής – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

19:15 Πέρας τελετής