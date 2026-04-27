Εορδαία: Αρκουδάκι εμφανίστηκε στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

Αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές θέαμα ήρθε ένας οδηγός αυτοκινήτου το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4), καθώς στη γέφυρα λίγο πριν την είσοδο στο χωριό Γαλάτεια, στην Εορδαία, συνάντησε ένα αρκουδάκι.

Μόλις το αντίκρισε, ο οδηγός αποφάσισε να ακινητοποιήσει το όχημά του και να καταγράψει αυτή τη σπάνια στιγμή.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του kozan.gr, το μικρό άγριο ζώο αρχικά τρέχει στη μέση του δρόμου και μετά από λίγα δευτερόλεπτα σταματάει δίπλα σε μία λακούβα με νερό σε έναν χωμάτινο δρόμο για να ξαποστάσει. Αφού ήπιε νερό και ανέκτησε τις δυνάμεις του απομακρύνθηκε τρέχοντας.