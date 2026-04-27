Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ

Θετικός απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της Κουμουνδούρου που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία των κοινοβουλευτικών ομάδων. Σημειώνεται ότι από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε πως οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις «οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».

Κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με την Πέτη Πέρκα, όπου τους ενημέρωσε για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα.

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση», για κοινή στάση στη συνταγματική αναθεώρηση -και ειδικότερα στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης- και για «συντονισμό των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη».

