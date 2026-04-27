Άγιο Όρος: Εκδήλωση πυρκαγιάς σε χώρο ξυλείας και διάσωση εργαζομένου το σενάριο της άσκησης στη Μονή Μεγίστης Βατοπαιδίου

Την Πέμπτη 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία προγραμματισμένη άσκηση ετοιμότητας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους, στις εγκαταστάσεις του ξυλουργείου της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, εντός των κτιριακών συγκροτημάτων της Μονής.

Το σενάριο προέβλεπε εκδήλωση πυρκαγιάς σε χώρο επεξεργασίας ξύλου, με ταχεία εξάπλωση λόγω παρουσίας ξυλείας και πριονιδιού, καθώς και διάσωση εγκλωβισμένου εργαζομένου από εσωτερικό πατάρι, υπό συνθήκες πυκνού καπνού και υψηλής θερμοκρασίας.

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση και εξοικείωση του προσωπικού με τους χώρους της Μονής, η βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η ορθή χρήση του πυροσβεστικού εξοπλισμού και η ενίσχυση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στην άσκηση συμμετείχαν το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου με 4 οχήματα και 13 άτομα προσωπικό, η Π.Υ. Καρυών Αγίου Όρους με 1 πυροσβεστικό όχημα και 3 υπαλλήλους, καθώς και συνδράμουσες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η ΕΛ.ΑΣ., το ΕΚΑΒ και η Ομάδα Διάσωσης Πατέρα Ηλία.

Η άσκηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, συντονισμού και συνεργασίας στην αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών πυρκαγιάς και διάσωσης.