Νεκρή μητέρα δύο παιδιών σε τροχαίο στον Αλμυρό, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι

Τραγική κατάληξη είχε ένα τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Πλατάνου Αλμυρού, με θύμα μία 44χρονη γυναίκα, καταγόμενη από τον Αλμυρό και κάτοικο Νέας Αγχιάλου.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και εργαζόμενη στον Αλμυρό, κινούνταν με το δίκυκλο όχημά της σε αγροτικό δρόμο, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- έχασε τον έλεγχο και εξετράπη της πορείας της, καταλήγοντας σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

Λίγα μέτρα αργότερα, το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να την καταπλακώσει και να της προκαλέσει σοβαρότατα τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.