Search Button Close Search
Κόρινθος: Αστυνομικός της ΟΠΚΕ εκτός υπηρεσίας έσωσε άνδρα με ΚΑΡΠΑ

Στην Κόρινθο, ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ υπενθύμισε τι σημαίνει προσφορά, σώζοντας μία ζωή σε μία μάχη με τον χρόνο, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας.

Ο αστυνομικός της Α2 ΟΠΚΕ Κορινθίας, ο οποίος περνούσε τυχαία από την οδό Γεωργίου Παπανδρέου στην Κόρινθο, αντιλήφθηκε έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος, χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, χωρίς δεύτερη σκέψη, έσπευσε να προσφέρει βοήθεια, εφαρμόζοντας άμεσα ΚΑΡΠΑ, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για αρκετά λεπτά.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον άνδρα εν ζωή, χάρη στις καθοριστικές και άμεσες ενέργειες του αστυνομικού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η πράξη του αστυνομικού της ΟΠΚΕ αποτελεί «ζωντανό» παράδειγμα του ρόλου και της προσφοράς των ανθρώπων που υπηρετούν, ακόμα και όταν είναι εκτός υπηρεσίας.

Αστυνομικός της ΟΠΚΕ Κορινθίας, εκτός υπηρεσίας, έσωσε άνδρα με ΚΑΡΠΑ
Ένα περιστατικό που υπενθυμίζει πως η ετοιμότητα και η γνώση πρώτων βοηθειών μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Ταχιάος: “Το Flyover μας εκπλήσσει καθημερινά” – Τι είπε για την διάνοιξη της οδού Πόντου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Θρίλερ σε ξενοδοχείο στο Παρίσι: Τραυματίστηκε Έλληνας σωματοφύλακας Ινδού δισεκατομμυριούχου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βιολάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος παραγωγής – Προθεσμία για τον διευθυντή

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

O Τραμπ περιγράφει καρέ-καρέ την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών: “Ο δράστης ήταν γρήγορος, το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει” – Βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Στο Porto Carras ο Ιβάν Σαββίδης με τους γιους του – Οι σκέψεις για την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ