Πρόβλημα και με Καμαρά στον ΠΑΟΚ – Εκτός άλλοι τρεις ενόψει Ολυμπιακού

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί την Κυριακή (3/5, 19:00) για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους «ασπρόμαυρους», καθώς νοκ άουτ βγήκε και ο Μαντί Καμαρά. Ο 29χρονος αγωνίστηκε για μόλις 20 λεπτά στο Πανθεσσαλικό, έκανε την ενέργεια της σεζόν και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο μέσος του Δικεφάλου υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον αριστερό δικέφαλο, ξεκινώντας θεραπείες.

Στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν βρίσκονται ακόμα τρεις ποδοσφαιριστές, καθώς Γιώργος Γιακουμάκης, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Ντέγιαν Λόβρεν παραμένουν εκτός και ακολούθησαν και αυτοί θεραπεία.

Οι «ασπρόμαυροι» αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Ο τελικός του Βόλου άφησε πληγές, η σεζόν όμως δεν έχει τελειώσει και το αγωνιστικό τμήμα ανασυντάσσεται για να παλέψει στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν στα Play Offs.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και την Δευτέρα (27.04) ξεκίνησε την προετοιμασία του.Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του τελικού ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo και παιχνίδια 3 Vs 3 υψηλής έντασης.

Την Τρίτη (28.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00».