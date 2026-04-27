Λευτέρης Πανταζής: Με την κόρη μου ήρθαμε πιο κοντά την περίοδο του κορονοϊού

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα παραχώρησε ο Λευτέρης Πανταζής, φιλοξενούμενος του Στέφανου Κωνσταντινίδη.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής μίλησε για την εκ νέου συνεργασία του με την Άντζελα Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη αλλά και για τη σχέση με την κόρη του, Κόνι Μεταξά.

«Νομίζω ότι βρήκα το ευαίσθητο σημείο της οικογένειας, γιατί είναι για το παιδί. Άλλο αν το έγραψα το καινούριο μου τραγούδι για την κόρη μου, είναι για το παιδί. Είναι για τη μάνα, είναι για τον πατέρα, είναι για τη γιαγιά, τον παππού που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, πολλές φορές που εμείς τρέχουμε, δεν προλαβαίνουμε, μαμάδες στη δουλειά, μπαμπάδες στη δουλειά, ξέρεις. Είναι για τα παιδιά που δεν έχουν ζήσει τον πατέρα και τη μάνα. Δηλαδή… πρέπει να είναι το 100% της οικογένειας που πέτυχα, αυτό που έζησα και πέρασα εγώ», εξομολογείται ο Λευτέρης Πανταζής.

«Κάτι δεν πήγαινε καλά, χωρίσαμε όπως χωρίζουν όλες οι οικογένειες, αλλά μείναμε αγαπημένοι. Το παιδί μου ήρθε κοντά μου γύρω στα 18 της. Μετά έφυγε για Αμερική για σπουδές.

Γυρνάει στον κορονοϊό, ήρθε μαζί μου μια σεζόν στο Romeo θυμάμαι τότε. Και μετά ασχολήθηκε πιο πολύ με αυτό που έμαθε στην Αμερική: θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθεσία, influencer, κάνει διάφορα η κόρη μου, ξέρεις. Ήδη τραγούδησε και με τον Αργυρό και με τις “Μέλισσες”… Μετά ξαφνικά το παράτησε το τραγούδι και είπε “θέλω να κάνω αυτό που έχω μάθει”.

Εκεί, ήμασταν πολύ κοντά εκεί. Εκεί αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε… γιατί στο ίδιο σπίτι ήμασταν! Τα παιδιά στον τρίτο όροφο, πάνω. Δικό τους σπίτι. Και εγώ στον πρώτο», περιγράφει ο τραγουδιστής.

«Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια. Ό,τι κι αν συμβεί στο δρόμο και είμαστε μια χαρά όλοι. Τα βρήκαμε, το παιδί πέρασε… Κάναμε και κάτι λάθη… Ήταν έντονη η οικογενειακή πίεση, το οποίο τελείωσε. Υπάρχει γαλήνη, υπάρχει αγάπη. Το παιδί μας έκανε κι έκπληξη τώρα στη Θεσσαλονίκη, σκίζει! Η κόρη μου, η Κόνι.

Έκανε ένα προγραμματάκι, βέβαια έχει fans, έχει κάνει ένα πρόγραμμα καταπληκτικό, μόνη της το σκηνοθέτησε, μόνη της έκανε το πρόγραμμα όλο αυτό. Και έκλεψε την παράσταση. Και εγώ μέσα μου κρυφά χαίρομαι», καταλήγει για την κόρη του ο Λευτέρης Πανταζής.