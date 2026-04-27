Ινδονησία: Σύγκρουση τρένων σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στην Τζακάρτα με δεκάδες τραυματίες – Δείτε βίντεο

Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπεκάσι, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την Τζακάρτα, στην Ινδονησία, με συνέπεια να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι.

Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα, αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.

«Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση επιβατών και προσωπικού, καθώς και στην παροχή φροντίδας στα θύματα» ανέφερε η Αν Πούρμπα, εκπρόσωπος Τύπου του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI).

Τέλος, τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.