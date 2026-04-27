Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία στις 11 Μαΐου στο ΑΠΘ – Δυνατότητα και για προσφορά αιμοπεταλίων

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, από τις 9:00 έως τις 13:00, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή».

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα, εκτός από την αιμοδοσία, να προσφέρουν και αιμοπετάλια. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προγραμματισμένα ραντεβού, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ομαλή διεξαγωγή της δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνικά στο 2310 996709, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 με 16:00. Για τη συμμετοχή απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ και η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, ενώ δεν είναι απαραίτητο οι αιμοδότες να είναι νηστικοί.