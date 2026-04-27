Στη Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη – Δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας υποβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο

Στη Λάρισα στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον όπου αναμένεται να συνεχιστεί, μετά από διακοπή τριών εβδομάδων, η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Πρόκειται για την τέταρτη συνεδρίαση του δικαστηρίου, το οποίο συνέρχεται στη διαμορφωμένη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις», στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται συνολικά 36 άτομα, μεταξύ των οποίων σταθμάρχες, στελέχη του σιδηροδρομικού δικτύου και υπηρεσιακοί παράγοντες που είχαν ευθύνη για τη λειτουργία και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Ειδικότερα, πρόκειται για τους τρεις σταθμάρχες που είχαν βάρδια τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στον Κεντρικό Σταθμό Λάρισας, τον επιθεωρητή τους, 28 πρώην στελέχη και εργαζόμενους σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, δυο Γενικούς Διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και δυο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train.

Οι 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει ακόμη και ισόβια. Επιπρόσθετα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, απλή σωματική βλάβη από αμέλεια, κ.ά. Αντίθετα, μόνο πλημμελήματα αντιμετωπίζουν τα δυο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train και μια υπάλληλος που υπηρετούσε στο Τμήμα Ανθρωπίνου δυναμικού του ΟΣΕ. Πάντως, στις προηγούμενες τρεις συνεδριάσεις του δικαστηρίου από τους 36 κατηγορούμενους στο ακροατήριο είχαν εμφανιστεί ελάχιστοι (τρεις ή τέσσερις) ενώ οι υπόλοιποι είχαν εκπροσωπηθεί, όπως έχουν δικαίωμα από νόμο, από τους συνηγόρους τους.

Στη σημερινή συνεδρίαση, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην επικείμενη δήλωση παράστασης του ελληνικού Δημοσίου για υποστήριξη της κατηγορίας. Η εν λόγω πρωτοβουλία είχε προαναγγελθεί από τους παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο), κατά την προηγούμενη δικάσιμο της 6ης Απριλίου, χωρίς όμως τότε να αναπτυχθεί το νομικό σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση λόγω λήξης του ωραρίου.

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή της δήλωση αυτής θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί την ενεργή συμμετοχή του Δημοσίου ως διαδίκου στη δικαστική διαδικασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί τόσο ο τρόπος με τον οποίο θα τεκμηριωθεί σήμερα στο ακροατήριο η δήλωση αυτή όσο και το ποιοι κατηγορούμενοι θα βρεθούν στο επίκεντρο της διεκδίκησης καταδίκης.

Πάντως η πρόθεση του Ελληνικού Δημοσίου να παρασταθεί στη δίκη για τα Τέμπη έχει αιφνιδιάσει ορισμένους εμπλεκόμενους, δεδομένου ότι σε άλλες υποθέσεις το Δημόσιο είτε απέχει είτε έχει ταχθεί ακόμη και υπέρ της υπεράσπισης, όπως είχε συμβεί στην υπόθεση των ελεγκτών της σύμβασης «717» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Απομένει να αποσαφηνιστεί το νομικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καθώς και η στάση που θα τηρήσουν απέναντί της οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Την απόφαση, ωστόσο, για το αν το Ελληνικό Δημόσιο θα παρασταθεί ή όχι στη δίκη για να υποστηρίξει τις κατηγορίες σε βάρος όσων κάθονται στο εδώλιο θα την λάβει το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση.

Σήμερα αφού υποβληθεί η παραπάνω δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και κάποιες ακόμη ελάχιστες παρόμοιες δηλώσεις που απομένουν, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας ολοκληρώνεται. Εν συνεχεία το δικαστήριο αναμένεται να δώσει το λόγο στους συνηγόρους των κατηγορουμένων, προκειμένου αυτοί να αντιλέξουν επί των δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας με τυχόν ενστάσεις και αντιρρήσεις που μπορεί να έχουν.

Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα εκτός από τους συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έχουν δηλώσει στη δίκη οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, αλλά και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, συνδικαλιστική οργάνωση των μηχανοδηγών. Η συγκεκριμένη Ένωση δηλώνοντας ότι υποστηρίζει την κατηγορία, συντασσόμενη έτσι με τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες, έκανε γνωστό στο δικαστήριο ότι είχε στείλει πολλά εξώδικα στο παρελθόν, προειδοποιώντας για την κακή κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και τα προβλήματα ασφαλείας.

Δ.Σ.Α: Πυρά σε δικαστικές ενώσεις, υπουργείο Δικαιοσύνης και Κωνσταντοπούλου

Στη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών αναφέρθηκε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α). Συγκεκριμένα, ο Δ.Σ.Α με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 24 Απριλίου ζήτησε να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις δίκαιης δίκης, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές εναντίον του υπουργείου Δικαιοσύνης, για «απαράδεκτες συνθήκες» κατά την έναρξη της δίκης, όπως επίσης και κατά των Δικαστικών Ενώσεων και του Αρείου Πάγου.

Όπως επισήμανε ο Δ.Σ.Α. «οι δικαστικές ενώσεις αλλά και η ηγεσία του Αρείου Πάγου» δεν παρενέβησαν για τη βελτίωση των συνθηκών αλλά επικεντρώθηκαν κυρίως σε ανακοινώσεις με καταγγελτικό περιεχόμενο.

Ο Δ.Σ.Α. «κάρφωσε» μάλιστα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορο υπεράσπισης στη δίκη. «Οι λειτουργοί και συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους δικονομικούς κανόνες και τη δεοντολογία. Αντίθετες συμπεριφορές, που εκδηλώθηκαν από συγκεκριμένη δικηγόρο, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές», ανέφερε ο Σύλλογος χαρακτηρίζοντας την απαίτηση για απόδοση Δικαιοσύνης στη υπόθεση των Τεμπών καθολική. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται συμπεριφορές που δημιουργούν εντάσεις ή καθυστερούν τη διαδικασία, καθώς «ο κύριος στόχος είναι η αναζήτηση της αλήθειας και μόνο αυτής».

Σην ίδια ανακοίκωση ο Δ.Σ.Α σημείωσε ότι «δεν πρόκειται να εργαλειοποιηθεί ούτε να υποκύψει σε ιδιοτελείς επιδιώξεις ή σκοπιμότητες» και προειδοποίησε ότι «κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές και συκοφαντίες» δεν μπορούν να επηρεάσουν τη στάση του.

Η ανακοίνωση του Δ.Σ.Α. καταλήγει ότι η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να αποδοθεί Δικαιοσύνη με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και στο κράτος δικαίου.

