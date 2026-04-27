Θεσσαλονίκη: Έσπασαν τζάμια παλιών λεωφορείων του ΟΑΣΘ – Τρεις συλλήψεις

Στη σύλληψη τριών ατόμων χθες το βράδυ οδήγησαν οι άμεσες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση φθορών και συγκεκριμένα θραύση υαλοπινάκων, σε σταθμευμένα, μη λειτουργικά λεωφορεία που βρισκόταν εντός περιφραγμένου χώρου του ΟΑΣΘ, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Πρόκειται για δύο άνδρες 31 και 24 ετών (αδέρφια) και μία 20χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.