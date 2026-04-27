“Νίκη”: Το σκάνδαλο υποκλοπών δεν κλείνει με αρχειοθετήσεις

Στο θέμα της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών αναφέρεται με ανακοίνωσή της η «Νίκη» και υποστηρίζει πως πρόκειται για «συνειδητή υποβάθμιση μιας υπόθεσης που αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας».

«Σοβαρότατα ερωτήματα για την πορεία και την ανεξαρτησία της έρευνας εγείρει η απόφαση του Αρείου Πάγου να “θάψει” τη δικογραφία για τις υποκλοπές.

Αυτή η εξέλιξη μόνο τυπική δεν είναι. Πρόκειται για μια συνειδητή υποβάθμιση μιας υπόθεσης που αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας.

Το ουσιαστικό ζήτημα του σκανδάλου, δεν αφορά σε πρόσωπα αλλά σε θεσμούς. Θύματά της είναι η Δικαιοσύνη που εργαλιοποιείται κατά το δοκούν και η Δημοκρατία που πλήττεται το κύρος της», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Με τη σημερινή εξέλιξη, παγιώνεται η αντίληψη ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια αλλά και ότι η Δικαιοσύνη κινδυνεύει να εμφανιστεί όχι ως θεματοφύλακας της διαφάνειας, αλλά ως μηχανισμός συγκάλυψης.

Αλήθεια, πώς μπορεί να εξηγηθεί πώς από τη μία η δικογραφία επέστρεψε στον Άρειο Πάγο για τη διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων, ανάμεσά τους και αυτό της κατασκοπείας, και από την άλλη το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο να ισχυρίζεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανάσυρσης της υπόθεσης;

“Άλλων ιατρός, αυτός έλκεσι βρύων”… Η Δικαιοσύνη κάνει τον γιατρό, τη στιγμή που είναι η ίδια γεμάτη πληγές…

Η Νίκη, από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρη: Οι υπαίτιοι των υποκλοπών διέπραξαν κακουργήματα που έπληξαν την Εθνική Ασφάλεια και τη λειτουργία του πολιτεύματος.

Επιμένουμε από την πρώτη στιγμή: το ζήτημα δεν έχει κλείσει. Παραμένει ορθάνοιχτο – όσο κι αν επιχειρείται να θαφτεί.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με αρχειοθετήσεις, αλλά μόνο όταν αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι εμπλέκονται – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται», καταλήγει η ανακοίνωση.

Κόμμα Νίκη

