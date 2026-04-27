Εννέα τραυματισμένα παιδιά στα νοσοκομεία Παίδων μετά από συμπλοκές ανηλίκων μέσα στο Σαββατοκύριακο

Στα νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού μεταφέρθηκαν το Σαββατοκύριακο εννιά τραυματισμένα παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών έπειτα από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ οι συμπλοκές αφορούσαν άγριους ξυλοδαρμούς, μαχαιρώματα και τραυματισμούς με άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ευτυχώς κανένα από τα παιδιά δεν έχασε τη ζωή του στις συμπλοκές.

Τα στοιχεία δείχνουν πως πέρυσι 1.000 παιδιά ανήλικα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με τραυματισμούς από παρόμοια επεισόδια μεταξύ ανηλίκων. Τα 400 από αυτά τα περιστατικά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Παίδων.

Σημειώνεται ότι φέτος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων που οδηγούν σε σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφορά σε νοσοκομείο διπλασιάστηκαν.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν αρκετοί γονείς οι οποίοι αποκρύπτουν περιστατικά ξυλοδαρμών μεταξύ των ανήλικων παιδιών τους για να αποφύγουν την εμπλοκή της Αστυνομίας.