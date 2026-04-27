Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή καταθέτει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές

Την κατάθεση αιτήματος αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές, ανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου με αφορμή την άρνηση του Αρείου Πάγου να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία που βγήκαν στην επιφάνεια.

«Η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της δικαιοσύνης. Με την απόφαση αυτή κακοποιείται το αίσθημα του δικαίου στο βωμό παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει δημοσίως τον πρωθυπουργό», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ξεκινώντας την συνέντευξη.

«Παίχτηκε ένα ακόμη επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Η ηγεσία της δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη», σημείωσε.