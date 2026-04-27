Χαϊδάρι: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 13χρονη που έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου της

Ευχάριστα είναι τα νέα για την 13χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ, η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της πολύωρης χειρουργικής επέμβασης το κορίτσι υπέστη επανειλημμένες ανακοπές, ενώ η μάχη συνεχίστηκε και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται.

Παρά τη βελτίωση, η 13χρονη παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή, με τους γιατρούς να αναμένουν τα αποτελέσματα νέων εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν αύριο, προκειμένου να αξιολογηθεί η αντίδραση του εγκεφάλου της.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα απαιτητική ιατρική προσπάθεια, με την πορεία της υγείας της να εξελίσσεται σταδιακά.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4), όταν η μαθήτρια ένιωσε ζάλη, γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ εκπαιδευτικοί και η σχολική νοσηλεύτρια βρέθηκαν δίπλα της από την πρώτη στιγμή.