Θεσσαλονίκη: Η μεγάλη παρέα του “Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα” έρχεται στο Radio City!

Με την ενέργεια και το κέφι της προετοιμασίας να βρίσκεται στο αποκορύφωμα, η μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια «Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα» ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη.

Από την Τετάρτη 29 Απριλίου και για περιορισμένες παραστάσεις, το Θέατρο Radio City μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη λαϊκή γειτονιά για να φιλοξενήσει τη ζωή, το χιούμορ και τα αθάνατα τραγούδια του μεγαλύτερου Έλληνα «μάγκα» συνθέτη, μεταξύ άλλων «Στο λευκό τον Πύργο», «Μάλιστα κύριε», «Πού ‘σαι Θανάση», «Αλήτη», «Σταλιά σταλιά», «1000 περιστέρια», «Είμαι φίνο φανταράκι», «Ο πιο καλός ο μαθητής» και άλλα πολλά.

Με Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστα Κόκλα, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη Κρόμπα, τη Χριστίνα Τσάφου και τον Θοδωρή Αθερίδη, να γίνονται μια παρέα επί σκηνής, ζωντανεύοντας τις αλήθειες και τις αποκαλύψεις του Γιώργου Ζαμπέτα μέσα από ένα κείμενο γεμάτο συγκίνηση και ανατροπές. Δεν πρόκειται για ένα τυπικό αφιέρωμα, αλλά για μια ζωντανή αντανάκλαση της προσωπικότητας του Ζαμπέτα που υπόσχεται να παρασύρει τη Θεσσαλονίκη στον ρυθμό και το πνεύμα του.

Οι προετοιμασίες ολοκληρώνονται και ο θίασος μετράει πλέον αντίστροφα για την πρώτη συνάντηση με το κοινό της Θεσσαλονίκης στο Radio City.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Ενορχηστρώσεις : Άκης Δείξιμος – Μιχάλης Ασίκης

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία- Δημιουργία βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Μουσική Διδασκαλία: Άκης Δείξιμος

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

Αντώνης Βαρθαλίτης

Ζαραγκαλης Γιάννης

Ραφαήλ Κριτούλης

Ξυδης Μάρκος

Πάνος Παταγιάννης

Μαρίνα Σαμάρκου

Μαριάννα Τουντασάκη

Φαίη Φραγκαλιώτη

Ιάσονας Χρόνης

Συμμετέχουν: Νίκη Παπαβασιλείου – Ηλιάνα Υφαντή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

RADIOCITY: Λεωφ. Βασ. Όλγας 11, Θεσσαλονίκη 546 40

Τηλέφωνο: 231 325 4500

Ημέρες Παραστάσεων: από 29/4 εως και 10/5

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/malista-kyrie-zampeta-1/ και στα ταμεία του Θεάτρου.