MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Η μεγάλη παρέα του “Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα” έρχεται στο Radio City!

|
THESTIVAL TEAM

Με την ενέργεια και το κέφι της προετοιμασίας να βρίσκεται στο αποκορύφωμα, η μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια «Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα» ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη.

Από την Τετάρτη 29 Απριλίου και για περιορισμένες παραστάσεις, το Θέατρο Radio City μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη λαϊκή γειτονιά για να φιλοξενήσει τη ζωή, το χιούμορ και τα αθάνατα τραγούδια του μεγαλύτερου Έλληνα «μάγκα» συνθέτη, μεταξύ άλλων «Στο λευκό τον Πύργο», «Μάλιστα κύριε», «Πού ‘σαι Θανάση», «Αλήτη», «Σταλιά σταλιά», «1000 περιστέρια», «Είμαι φίνο φανταράκι», «Ο πιο καλός ο μαθητής» και άλλα πολλά.

Με Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστα Κόκλα, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη Κρόμπα, τη Χριστίνα Τσάφου και τον Θοδωρή Αθερίδη, να γίνονται μια παρέα επί σκηνής, ζωντανεύοντας τις αλήθειες και τις αποκαλύψεις του Γιώργου Ζαμπέτα μέσα από ένα κείμενο γεμάτο συγκίνηση και ανατροπές. Δεν πρόκειται για ένα τυπικό αφιέρωμα, αλλά για μια ζωντανή αντανάκλαση της προσωπικότητας του Ζαμπέτα που υπόσχεται να παρασύρει τη Θεσσαλονίκη στον ρυθμό και το πνεύμα του.

Οι προετοιμασίες ολοκληρώνονται και ο θίασος μετράει πλέον αντίστροφα για την πρώτη συνάντηση με το κοινό της Θεσσαλονίκης στο Radio City.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Ενορχηστρώσεις : Άκης Δείξιμος – Μιχάλης Ασίκης

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία- Δημιουργία βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Μουσική Διδασκαλία: Άκης Δείξιμος

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

Αντώνης Βαρθαλίτης

Ζαραγκαλης Γιάννης

Ραφαήλ Κριτούλης

Ξυδης Μάρκος

Πάνος Παταγιάννης

Μαρίνα Σαμάρκου

Μαριάννα Τουντασάκη

Φαίη Φραγκαλιώτη

Ιάσονας Χρόνης

Συμμετέχουν: Νίκη Παπαβασιλείου – Ηλιάνα Υφαντή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

RADIOCITY: Λεωφ. Βασ. Όλγας 11, Θεσσαλονίκη 546 40

Τηλέφωνο: 231 325 4500

Ημέρες Παραστάσεων: από 29/4 εως και 10/5

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/malista-kyrie-zampeta-1/ και στα ταμεία του Θεάτρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 66χρονος αυτοκτόνησε πέφτοντας στις ρόδες φορτηγού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19 ώρες πριν

Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Λασίθι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονος που έκανε βόλτες ενώ εξέτιε την ποινή του κατ΄ οίκον – Είχε καταδικαστεί για ασέλγεια ανηλίκου

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

HΠΑ: Πυροβολισμοί στο Όστιν – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Αραγτσί από Ρωσία: Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Αϋπνία: Μια κοινή συνήθεια μπορεί να επιδεινώσει – Μια ειδικός εξηγεί τι να κάνουμε