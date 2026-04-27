MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ναύπλιο αύριο Τρίτη το πέμπτο προσυνέδριο της ΝΔ παρουσία Μητσοτάκη

|
THESTIVAL TEAM

Το Ναύπλιο είναι ο επόμενος σταθμός του προσυνεδριακού διαλόγου στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.

Το προσυνέδριο του Ναυπλίου με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους», θα λάβει χώρα αύριο, Τρίτη 28 Απριλίου, παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Amalia Hotel Nafplio, με ώρα έναρξης τις 17:30 και τη συμμετοχή των Βουλευτών των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο προσυνέδριο θα τοποθετηθούν με ομιλίες τους οι δύο Αντιπρόεδροι του κόμματος: ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Το προσυνέδριο θα κλείσει με τη διεξαγωγή συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Θέρμου, ένα στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έναν επιχειρηματία στον κλάδο της πληροφορικής.

Νέα Δημοκρατία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Οι δικαστές του ΣτΕ καταδικάζουν την επίθεση αγνώστων στο Εφετείο Αθηνών

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης στον νότιο Λίβανο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καθάρισαν τις μουτζούρες που έκαναν βάνδαλοι στην προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη – Δείτε φωτο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ώρες πριν

Σεισμός 4 Ρίχτερ στον Γουδουρά Λασιθίου

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Τραγωδία πριν τη συναυλία της Σακίρα στο Ρίο: Σκοτώθηκε τεχνικός που έστηνε τη σκηνή, τον καταπλάκωσε σύστημα ανύψωσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Τέμπη: Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών θα μετονομαστεί σε “Ιφιγένεια Μήτσκα”