Τραγωδία στο αεροδρόμιο της Ινδιανάπολης: 38χρονη επιβάτιδα έπεσε από ύψος 15 μέτρων και σκοτώθηκε

THESTIVAL TEAM

Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Ινδιανάπολης στις ΗΠΑ, όταν μία επιβάτιδα ηλικίας 38 ετών έπεσε από ύψος 15 μέτρων και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με το “Fox59.news”, η 38χρονη επιβάτιδα έπεσε από τον πάνω τερματικό σταθμό του αεροδρομίου της Ινδιανάπολης των ΗΠΑ και κατέληξε στο έδαφος με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Τα πρώτα άτομα που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν επί 30 λεπτά να σώσουν τη ζωή της, αλλά η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η επιβάτιδα βρισκόταν στην εξωτερική άκρη του επιπέδου του πάνω τερματικού σταθμού, ή γιατί έπεσε.

Τέλος, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Μιχάλης Ζαμπίδης: Αντιμετώπισα μπούλινγκ στο αγωνιστικό κομμάτι γιατί με έβλεπαν μικρούλη, αυτό όμως ήταν το μυστικό μου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15 λεπτά πριν

Εορδαία: Αρκουδάκι εμφανίστηκε στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Διακοπή στη δίκη για τους τρεις 20χρονους για την δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γιώργος Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Επανεκκίνηση διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Εξάρχεια: Άγρια επίθεση στον γιο του γνωστού ποινικολόγου Νίκου Ρουσσόπουλου – Τον χτύπησαν με σιδηρογροθιά στο κεφάλι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 22 ώρες πριν

Γιατί “κλέβουν” τα κοντέρ στα αυτοκίνητα – Ποια είναι η πραγματική ταχύτητα