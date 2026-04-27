Τραγωδία στο αεροδρόμιο της Ινδιανάπολης: 38χρονη επιβάτιδα έπεσε από ύψος 15 μέτρων και σκοτώθηκε

Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Ινδιανάπολης στις ΗΠΑ, όταν μία επιβάτιδα ηλικίας 38 ετών έπεσε από ύψος 15 μέτρων και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα με το “Fox59.news”, η 38χρονη επιβάτιδα έπεσε από τον πάνω τερματικό σταθμό του αεροδρομίου της Ινδιανάπολης των ΗΠΑ και κατέληξε στο έδαφος με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Τα πρώτα άτομα που έφτασαν στο σημείο προσπαθούσαν επί 30 λεπτά να σώσουν τη ζωή της, αλλά η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές για ποιο λόγο η επιβάτιδα βρισκόταν στην εξωτερική άκρη του επιπέδου του πάνω τερματικού σταθμού, ή γιατί έπεσε.

Τέλος, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.