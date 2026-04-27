Νετανιάχου: Η δράση της Χεζμπολάχ επιβάλλει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στον Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η διπλή απειλή των ρουκετών και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ επιβάλλει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

«Παραμένουν δύο κύριες απειλές που προέρχονται από τη Χεζμπολάχ: οι ρουκέτες τύπου 122 και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό απαιτεί έναν συνδυασμό επιχειρησιακών και τεχνολογικών ενεργειών», δήλωσε ο Νετανιάχου.