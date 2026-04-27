Νετανιάχου: Η δράση της Χεζμπολάχ επιβάλλει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στον Λίβανο
ΓΤ Πρωθυπουργού
THESTIVAL TEAM
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η διπλή απειλή των ρουκετών και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ επιβάλλει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.
«Παραμένουν δύο κύριες απειλές που προέρχονται από τη Χεζμπολάχ: οι ρουκέτες τύπου 122 και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό απαιτεί έναν συνδυασμό επιχειρησιακών και τεχνολογικών ενεργειών», δήλωσε ο Νετανιάχου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Υπάρχει μία κόκκινη γραμμή μεταξύ του να ασκούμε κριτική και να προσβάλλουμε ανθρώπους
- Μετά τη Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την απόλυση του Τζίμι Κίμελ από το ABC: “Βίαιη η ρητορική του”
- Νέα άνοδος του πετρελαίου μετά το πάγωμα των ειρηνευτικών συνομιλιών – Στα 106 δολάρια το Brent