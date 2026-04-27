Στέργιος Καλόγηρος: Ασέβεια στη μνήμη των Ποντίων το να δοθεί το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη σε πάρκο της Θεσσαλονίκης

Την έντονη αντίδραση του δημοτικού συμβούλου Θεσσαλονίκης και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Θεσσαλονίκη Μακεδονία”, Στέργιου Καλόγηρου, προκαλεί η πρόθεση του Δήμου να δοθεί το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη σε πάρκο της πόλης.

Σε δήλωσή του που απευθύνεται προς τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ο κ. Καλόγηρος κάνει λόγο για ασέβεια στη μνήμη των Ποντίων, αναφερόμενος στην ονοματοδοσία του πάρκου σε “Γιάννης Μπουτάρης”.

“«Χέστηκα εάν σκότωσε ή όχι, Έλληνες ο Κεμάλ» είπε τον Μάϊο του 2018 ο πρώην Δήμαρχος ξεσηκώνοντας πλήθος αντιδράσεων, πληγώνοντας τις μνήμες και τα αισθήματα ενός λαού. Και σήμερα, με την πρόθεση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ονοματοδοσίας στη μνήμη του Γιάννη Μπουτάρη, πάρκου της Θεσσαλονίκης, τί ακριβώς επιχειρείται; Η επιβράβευση των συγκεκριμένων απόψεων; Ή μήπως η διαγραφή τους;”, υποστηρίζει στη δήλωσή του ο κ. Καλόγηρος.

Αναλυτικά η δήλωση του Στέργιου Καλόγηρου

ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 19Η ΜΑΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ “ΔΩΡΟ” ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ» ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ «ΧΕΣΤΗΚΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 400.000 ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ 1.5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ!

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ; ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑ; ΑΠΛΑ ΘΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 30/4/2026 ;

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,

μήπως σκέφτεστε να τοποθετήσετε και ταμπέλες στον συγκεκριμένο χώρο;

-«ΘΥΜΑΜΑΙ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ» Υπογραφή Μουσταφά Κεμάλ ο Γενοκτόνος

-«ΧΕΣΤΗΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ» Υπογραφή Γιάννης Μπουτάρης πρ. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Ο Γιάννης Μπουτάρης, πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήταν ένα ιδιαίτερο και από πολλές απόψεις , χαρισματικό άτομο. Όταν όμως κινείσαι συνέχεια στα όρια- και ο Γιάννης Μπουτάρης το έκανε αυτό- υπάρχει κίνδυνος να τα ξεπεράσεις. Στην περίπτωση της Ποντιακής Γενοκτονίας και των εγκλημάτων κατά των Ελλήνων από τον Κεμάλ Αττατούρκ ξεπέρασε αυτά τα όρια κατά πολύ. Για να κάνει ένα τουριστικό κάλεσμα όπως είπε, στους Τούρκους, και να επισκεφτούν την γενέτειρα του Εθνάρχη τους του Μουσταφά Κεμάλ, πρόσβαλε όλους τους Θεσσαλονικείς, όλους τους Έλληνες.

«Χέστηκα εάν σκότωσε ή όχι, Έλληνες ο Κεμάλ» είπε τον Μάϊο του 2018 ο πρώην Δήμαρχος ξεσηκώνοντας πλήθος αντιδράσεων, πληγώνοντας τις μνήμες και τα αισθήματα ενός λαού. Και σήμερα, με την πρόθεση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ονοματοδοσίας στη μνήμη του Γιάννη Μπουτάρη, πάρκου της Θεσσαλονίκης, τί ακριβώς επιχειρείται; Η επιβράβευση των συγκεκριμένων απόψεων; Ή μήπως η διαγραφή τους;

Αλήθεια κύριε Δήμαρχε είστε σοβαρός; Ονοματοδοτείτε δημόσιο χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στη μνήμη του ανθρώπου που δεν σεβάστηκε 400.000 πόντιους θύματα της Γενοκτονίας και στην μνήμη 1.5 εκατομμυρίου ανθρώπων που εκπατρίστηκαν; Του δημάρχου που σας θυμίζουμε, απαγόρευσε στη διάρκεια της θητείας του την τέλεση εκδήλωσης για την Ποντιακή Γενοκτονία στην πλατεία Αγία Σοφίας με το σκεπτικό ότι μπορεί να γίνουν επεισόδια;

«Ο Γιάννης Μπουτάρης φαίνεται ότι δεν μας συμπαθεί, επειδή ζητούμε από την Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και να ζητήσει συγγνώμη. Ας μας πει ο ίδιος τι πιστεύει για τη γενοκτονία των Ποντίων. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε ούτε χιλιοστό από τις θέσεις μας». Σας θυμίζει κάτι αυτή η δήλωση; Ήταν η δήλωση του Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Π.Ο.Ε) Γιώργου Παρχαρίδη μετά την άρνηση του τότε δημάρχου, να παραχωρήσει την πλατεία Αγίας Σοφίας για τη διοργάνωση της καθιερωμένης εκδήλωσης.

Και σε περίπτωση που ισχυριστεί κανείς ότι οι δηλώσεις του Γιάννη Μπουτάρη το 2018 “απομονώθηκαν” έτσι ώστε να υπερτονίζεται η αδιαφορία του για τα εγκλήματα του Μουσταφά Κεμάλ ας μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο εκλιπών Δήμαρχος υπήρξε εθνομηδενιστης. Θυμηθείτε άλλωστε τη στάση του στο θέμα της Μακεδονίας.

«Η αντίληψη πως η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική και τίποτε άλλο, είναι κακή. Οι αλυτρωτικές τάσεις πρέπει να τελειώνουν» Μία μόνο από τις σχετικές δηλώσεις του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης για το θέμα της Μακεδονίας που αποδείκνυε περίτρανα τη διεθνιστική ή μάλλον εθνομηδενιστική πολιτική του.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης και το Δημοτικό Συμβούλιο στην πλειοψηφία του, αποφασίζουν να τιμήσουν τον εθνομηδενιστή Γιάννη Μπουτάρη δίνοντας σε κεντρικό πάρκο της πόλης το όνομά του. Μάλιστα ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης επιχείρησε αρχικά να «στήσει» και άγαλμα προς τιμή του εκλιπόντος Δημάρχου αλλά βλέποντας τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν πήρε πίσω την πρότασή του.

Λαοί χωρίς μνήμη δεν έχουν ρίζες. Και λαοί χωρίς ρίζες δεν έχουν μέλλον.

Εμείς προτείνουμε στην περίπτωση που στο πάρκο δοθεί το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη -αφού τελικά η πλειοψηφία θα πάρει τις αποφάσεις- να τοποθετηθούν δύο ταμπέλες:

Η πρώτη να υπογράφεται από τον Μουσταφά Κεμάλ τον γενοκτόνο και να αναγράφει: «Θυμάμαι με ευχαρίστηση την γενοκτονία των Ποντίων και Αρμενίων» και Δίπλα να υπάρχει μια άλλη πινακίδα που να αναγράφει: «Χέστηκα για την γενοκτονία των Ποντίων» υπογραφή Γιάννης Μπουτάρης.

Η ονοματοδοσία ενός πάρκου της Θεσσαλονίκης στο πολιτικό πρόσωπο που πρόσφερε σε διάφορα επίπεδα στην πόλη , αλλά με συγκεκριμένη στάση του σε εθνικά θέματα, προκάλεσε τόσες πολλές αντιδράσεις δεν είναι τιμητική. Είναι προσβλητική.

Η Προσφυγομάνα Θεσσαλονίκη και οι κάτοικοί της δέχονται μια βαριά προσβολή στην Μνήμη και την Ιστορία. Μια προσβολή στο αίμα και τις θυσίες των προγόνων μας πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η σημερινή Ελλάδα.

Πώς σκοπεύουν τα ποντιακά σωματεία να αντιδράσουν; Όλοι εσείς πού αντιδράτε στην πρόταση του Δημάρχου τι σκέφτεστε να κάνετε για την πρόταση αυτή;

Θεωρείτε ότι είναι χρέος μας να αντισταθούμε; Είναι ευθύνη μας να μην το επιτρέψουμε;

Πέμπτη 30 Απριλίου στις 4 το απόγευμα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης συζητείτε η πρόταση που προσβάλει όλη τη Θεσσαλονίκη, τη μνήμη και την ιστορία των προγόνων μας!

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη στάση και την «απάντηση» των Ποντιακών Σωματείων και των Ποντίων.

Με εκτίμηση

Ο Επικεφαλής της Παράταξης

«Θεσσαλονίκη Μακεδονία»

Στέργιος Καλόγηρος