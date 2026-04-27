Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό στον κόμβο Ρεντίνας

Φωτιά σε φορτηγό ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Ρεντίνας στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, οχτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς στο φορτηγό όχημα στον κόμβο Ρεντίνας του δήμου Βόλβης.

Από το συμβάν καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.